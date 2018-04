Michy Batshuayi zostanie w Dortmundzie? Chelsea chce za niego fortunę

Michy Batshuayi miał znakomite wejście do Borussii Dortmund, ale kontuzja więzadła stawu skokowego w niedzielnych derbach z Schalke sprawiła, że Belga już nie zobaczymy w tym sezonie na boiskach Bundesligi. Napastnik był jedynie wypożyczony z Chelsea do BVB i po sezonie zapewne wróci do Londynu. Chyba, że Niemcy zdecydują się wykupić go za 50 milionów euro. Taką cenę ustalili szefowie The Blues.

Zdjęcie Michy Batshuayi (z prawej) /Imago

O możliwości dobicia targu między Borussią i Chelsea napisali dziennikarze „London Evening Standard”. Na Signal Iduna Park wszyscy są zachwyceni grą Batshuayia. Belg zagrał w dziesięciu ligowych spotkaniach i zdążył strzelić siedem goli. Kolejne dwa trafienia dołożył w Lidze Europy.

Belg szybko wszedł w buty Pierre’a Emericka-Aubameyanga. Gabończyk odszedł w styczniu do Arsenalu za ok. 64 miliony euro. Dotychczas to „Auba” był w klubie z Westfalii odpowiedzialny za strzelanie goli. Wypożyczenie Batshuayia na definitywny transfer miałoby się zamienić za sprawą 50 milionów funtów, tyle oczekują właściciele Chelsea za belgijskiego snajpera.

Mimo że wychowanek Standardu Liege opuścił niedzielny mecz z Schalke na noszach, ale wciąż może myśleć o otrzymaniu powołania na czerwcowe mistrzostwa świata w Rosji. Do tego czasu Belg powinien już się wyleczyć.

