Niko Kovac: Nie jestem zaskoczony dobrą postawą Lewandowskiego

Po sobotniej wygranej z Wolfsburgiem na wyjeździe 3-1 w Monachium mogą odetchnąć. Bayern w końcu wygrał w przekonywującym stylu, Robert Lewandowski strzelił dwa gole i zaliczył asystę. – Nie jestem zaskoczony. W przeszłości robił to wielokrotnie – powiedział trener Niko Kovac.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ajax rozgromił Heerenveen. Wideo Eurosport

Sporo zamieszania było ostatnio wokół Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec zaliczyli kilka niespodziewanych wpadek, media pisały o konflikcie trenera z niektórymi piłkarzami, a pozycja Niko Kovaca była mocno zagrożona.

Reklama

Sobotni mecz miał tak odpowiedź co dzieje się z klubem z Bawarii. Piłkarze zagrali w końcu na miarę oczekiwań. Pokonali na wyjeździe Wolfsburg 3-1. Przy okazji przełamał się Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole i zaliczył asystę. Polak czekał na trafienie aż 315 minut. Jednak „Wilki” to jego ulubiony rywal. Strzelił przeciwko nim aż 16 goli, w tym 5 w jednym meczu w zaledwie 9 minut. Ten wyczyn przeszedł do historii piłki nożnej.

- Nie jestem zaskoczony dobrą postawą „Lewego”. Widzieliśmy to wielokrotnie w ostatnich latach. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest dla nas i cieszymy się, że zaliczył dwa trafienia – pochwalił Polaka Kovac.