Plan Bayernu: Najpierw ogranie Borussii, a później Sevilli

Bayern Monachium może w sobotę przypieczętować mistrzostwo. Pytanie, czy jest warto wkładać maksymalne siły w hitowy mecz z Borussią Dortmund, mając w perspektywie pierwsze starcie z Sevillą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? Szósty tytuł z rzędu Bawarczycy praktycznie już mają. Ogromny głód sukcesu odczuwają za to w Europie, ale trener Jupp Heynckes zapewnia: - Chcemy wygrać oba mecze. Nie ma taryfy ulgowej. Szkoleniowiec zapewnił też Robert Lewandowski pobije jego strzelecki rekord w Bundeslidze.

Jeszcze pięć lat temu starcie Bayernu z Borussią elektryzowałoby publikę nie tylko w Niemczech. Dziś to mecz - owszem - ważny, prestiżowy, ale to dortmundczycy walczą o miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Dla nich to spotkanie nieporównywalnie istotniejsze niż dla Bayernu, który w przyszły wtorek gra na wyjeździe z Sevillą w ćwierćfinale Champions League.

- Mecz Sevillą nie ma wpływu na wyjściową jedenastkę z BVB - zapewnił trener Jupp Heynckes, największy bohater Bayernu Monachium w tych rozgrywkach.

72-latek wrócił z emerytury, by ratować sezon, zanim ten na dobre się nie popsuł pod wodzą Carlo Ancelottiego. Włoch został zwolniony jesienią ubiegłego roku, kiedy gra piłkarzy z Monachium nie zachwycała, czego dowodem była dotkliwa porażka z PSG w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Heynckes długo się zastanawiał nad decyzją, a do przyjęcia oferty namówiły go żona i córka.

Szefowie Bayernu nie zawiedli się, sądząc, że doświadczony szkoleniowiec to najwłaściwsza osoba do dokończenia rozgrywek. Z Heynckesem przy linii bocznej monachijczycy wywalczyli w 2013 roku potrójną koronę, co jest jedną z najpiękniejszych kart w historii klubu. Efekt pracy weterana jest taki, że jeśli Bayern w sobotę pokona na Allianz Arenie Borussię Dortmund, a Schalke straci punkty z Freiburgiem to tytuł już w marcu zostanie przypieczętowany. Tak wcześnie mistrzostwo Niemiec w Monachium wywalczył tylko Pep Guardiola (25 marca 2014 roku, co jest rekordem ligi).

Ale szefowie Bayernu Karl-Heinz Rummenigge i Uli Hoeness mają problem. Heynckes raczej nie zostanie na kolejny rok i trzeba szukać następcy. Złożono propozycję Thomasowi Tuchelowi, ale były szkoleniowiec m.in. Borussii Dortmund ofertę odrzucił, bo wybrał wcześniej Paris Saint-Germain. Tak przynajmniej twierdzą sportowe dzienniki we Francji i w Niemczech.

Sprawa obsady ławki trenerskiej łączy Bayern z Borussią. Dortmundczycy pokładali ogromne nadzieje w zatrudnionym przed sezonem Peterze Boszu. Ale Holender nie poradził sobie na Signal Iduna Park i w grudniu został zwolniony. Jego miejsce zajął Peter Stoeger, którego kontrakt obowiązuje tylko do końca rozgrywek i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Odroczenie koronacji Bayernu na pewno by w tym pomogło tak samo, jak zajęcie miejsce gwarantującego grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

Stoeger na spotkaniu z dziennikarzami stwierdził, że powodzenie w Monachium wymaga grania aktywnego, na co składają się dwa elementy: posiadanie piłki i uniemożliwienie rywalom złapania rytmu. Nie wiadomo, czy te założenia będzie na boisku wykonywać narzekający na problem z pachwiną Marco Reus. Jego występ w sobotę stoi pod znakiem zapytania. U gospodarzy na poobijanego po meczu kadry Achillesa narzeka środkowy obrońca Jerome Boateng, ale ma być gotowy do gry. Ze zgrupowania reprezentacji z wielkim siniakiem na udzie wrócił też Arturo Vidal.

Heynckes przekonuje tymczasem, że jest mu obojętne, kiedy zdobędzie tytuł i odroczenie koronacji, jakie chce zarządzić Stoeger, nie ma dla niego znaczenia. Zaskakuje fakt, że od 2005 roku, czyli od otwarcia Allianz Areny, żadnego z ośmiu mistrzostw kraju Bayern nie pieczętował na swoim terenie. Magazyn "Kicker" pisał nawet o swego rodzaju klątwie. W 2015 roku Bawarczycy świętowali natomiast bez wychodzenia na blisko, bo goniący ich wtedy Wolfsburg przegrał z Borussią Moenchengladbach.

- Potrzebujemy występu z najwyższej półki - powiedział dyrektor sportowy BVB Michael Zorc. W bieżącym sezonie jego klub trzykrotnie mierzył się z Bayernem i za każdym razem schodził pokonany. - Bayern zawsze parzy na nas inaczej niż na innych rywali. Nie ma mowy, żeby nas zlekceważyli - ocenił.

W żadnym z tych spotkań nie grał jednak wypożyczony z Chelsea napastnik Michy Batshuayi, który w siedmiu ligowych meczach strzelił dla dortmundczyków sześć goli. To na niego defensywa gospodarzy musi zwrócić szczególną uwagę. Goście naturalnie postarają się zatrzymać Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski bezpośrednio po zgrupowaniu będzie więc rywalizować z Łukaszem Piszczkiem.

Lewandowski to inny problem Bayernu. Hiszpańskie media przekonują, że transfer jest możliwy, a niemieckie sugerują, że nie ma na to większych szans. Niedawno dziennik "AS" informował, że polski napastnik nie ustaje w staraniach o przejście do Realu Madryt.

- Wiem, że w hiszpańskich mediach jest dużo spekulacji, ale nawet gdybym cokolwiek wiedział, to bym nie powiedział - uśmiechnął się trener Heynckes. - Nie mam żadnych informacji na temat jakichkolwiek konkretów i dlatego sądzę, że Robert będzie mieć okazję, żeby pobić mój strzelecki rekord w dwóch albo trzech najbliższych latach - dodał.

Heynckes jest trzecim najskuteczniejszym zawodnikiem w historii Bundesligi z 220 bramkami na koncie. Lewandowski jest na dziesiątym miejscu (174 goli).

Piotr Kwiatkowski

