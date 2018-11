Rafał Gikiewicz: Było blisko z BVB, a w Polsce myślą, że kartoflem trenujemy

Drugoligowy Union Berlin Rafała Gikiewicza odpadł w drugiej rundzie Pucharu Niemiec po dogrywce z Borussią Dortmund, liderem Bundesligi. Jego drużynie, która na zapleczu walczy o awans, zabrakło kilku minut do serii rzutów karnych. – Miałem na bidonie przygotowany wydruk na serię jedenastek – opowiadał Gikiewicz w rozmowie z polskimi dziennikarzami na Signal Iduna Park.

Piotr Kwiatkowski: Trzecia drużyna 2. Bundesligi postawiła się liderowi najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Czy to jest sygnał, że jest duża szansa na pierwszy w historii awans Unionu do Bundesligi?

Rafał Gikiewicz, bramkarz Unionu Berlin: - Ja przyszedłem do Unionu, żeby zrobić awans. Nie mam już czasu na granie po drugich ligach pięć, sześć lat z rzędu. Chcę zrobić awans i grać jedne z większych derbów w Europie Hertha – Union. Czy nam się to uda? Lekkie problemy mamy ze zdobywaniem bramek, niby mało tracimy, ale mało też strzelamy. W Polsce i tak myślą, że to słaba liga i że tutaj kartoflem trenujemy i nie warto tego oglądać.

W środę było jak najbardziej na co popatrzeć, bo byliście bardzo blisko rzutów karnych, w których kto wie, co by się zdarzyło.

- Miałem podchodzić do strzelania na 100 proc. i myślę, że mogła być tutaj sensacja. Szkoda, naprawdę szkoda, bo w rzutach karnych to Dortmund miałby większą presję. Trener powtarzał przed meczem w szatni, czy po pierwszej połowie dogrywki, że nie mamy nic do stracenia. Mieliśmy czuć radość z tego, że tutaj przyjechaliśmy. Każdy trenuje po to, by na takim stadionie grać. Mnie to nie paraliżuje, to dodaje skrzydeł i większą radość mam niż z grania w Sandhausen i pięć tysięcy na trybunach.

O odpadnięciu zdecydował jeden moment nieuwagi w końcówce. Jak to wyglądało z pana perspektywy?

- Takich sytuacji jest 10 albo 12 w polu karnym. Jeżeli był, to trochę głupi ten faul. W 120 minucie, ciągniesz rywala, a on był bez szans na strzelenie. Ale jak 120 minut biegasz, to kosztuje cię to dużo sił i koncentracja jest inna. Piłka to gra błędów. To my popełniliśmy błąd, rzut karny, i przegraliśmy. Było widać pod koniec, że te pojedynki jeden na jeden w defensywie nie wyglądały tak, jak w pierwszych dziewięćdziesięciu minutach. Gramy co trzy dni i jednak nie mamy takiej kadry jak Dortmund, że możemy sobie pozwolić na siedem czy osiem zmian w pierwszym składzie, a i tak grają zawodnicy jak Maximilian Philipp, który za 22 mln tu przyszedł.

A jest pan zszokowany, że Borussia młodzieżą jest w stanie osiągać takie wyniki?

- Myślę, że teraz to jest najlepiej grający ofensywnie zespół w Europie. Kto nie wejdzie, ten gra bardzo dobrze. Hakimi (Achraf) też pokazał, że biega od linii do linii, do środka, ścina, wrzuca strzela i np. Łukasza Piszczka nie było czy Mario Goetzego. Ale my byliśmy na to przygotowani. Przegraliśmy, ale myślę, że pokazaliśmy, że w piłce wszystko jest możliwe. Mówiłem w szatni, że w mistrzostwach świata Japonia z Belgią też miała dostać pięć, sześć zero, a prowadziła 2-0 do którejś tam minuty.

Momentami graliście jak równy z równym.

- Obstawiałem 1-1 i na karne czekałem, więc wiara była w nas. Myślę, że to pokazaliśmy. Niejeden zespół tutaj przyjmuje pięć, sześć bramek w tym sezonie albo nawet jak Dortmund jedzie na wyjazd. Pokazaliśmy jaja, za przeproszeniem, ale też charakter i umiejętności, chociaż to Dortmund miał częściej piłkę. Ale jak grasz z takimi zawodnikami, którzy kosztują paręnaście milionów euro no to czego się można było spodziewać? Wiedzieliśmy, że nasze szanse pojawią się. Wiedzieliśmy, że im dłużej będziemy trzymać 0-0, tym będą wzrastać. Kosztowało to megadużo sił. W niedzielę kolejny mecz i dużo nerwów też. Serce boli, bo nie powiem, że nie podchodzę emocjonalnie. Karne mieliśmy na wyciągnięcie ręki.

Czyli scenariusz był zaplanowany w szczegółach.

- Mieliśmy analizę Reusa, Sancho. Reus na siedem czy osiem sześć strzelał w prawy róg bramkarza. Teraz strzelił w lewy. Wiesz, zawsze masz 50 na 50. Miałem na bidonie przygotowany wydruk już na serię jedenastek. Nasz trener bramkarzy wszystko przygotowuje. Miałem podchodzić, żeby strzelać piątego i miałem coś wybronić, ale nie dożyłem tego momentu. Może kolejnym razem.

Zgodzi się pan z opinią, że zagrał nierówno w środę?

- Przy pierwszej bramce to nie wiem. Strzał z bliskiej odległości, ciężko było. Niejeden, by się nawet nie zgiął i rzucił, tylko odprowadził wzrokiem. A ja takie bronię. Przy drugiej bramce na pewno więcej mogłem zrobić. Ale jak zobaczysz jak Philipp strzela, jak te piłki latają… Trenowałem z nim rok i wiem, na co go stać z lewej i prawej nogi. Krytycznie do siebie podchodzę, bo tylko tak mogę się rozwijać i mimo tych 31 lat jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa.

Przyjście do Unionu to najlepsza decyzja w karierze?

- Karierę to ma Piszczek lub Lewandowski. W Polsce jest opinia, że to jest słaba liga, więc nie możemy tego nazywać karierą, bo od nas nawet nikt nie przyjedzie tego obejrzeć. A mają blisko do Berlina. Poza tym urodziło mi się dziecko, mam bliżej do Polski. Podróż do Białegostoku czy Olsztyna, do rodziny, jest krótsza. Z Freiburga miałem 1500 km. Była oferta z Jagiellonii, zapytania były też z Bundesligi. Czasem, jak patrzę, jak tam niektórzy bronią, to myślę, że też bym tam powalczył. Po czasie się okaże, czy decyzja była dobra czy nie. Jak zrobimy awans, to ta decyzja będzie jedną z lepszych.

Czyli musi pan jeszcze więcej strzelać, żeby awans się ziścił. Jeden gol bramkarza to za mało.

- Nie wiem, czy w nową umowę czegoś nie wpisać, żeby przy bramkach albo asystach coś tam dodatkowo jeszcze nie skapnęło.

Piotr Kwiatkowski