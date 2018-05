Ralf Rangnick odpowiada Emilowi Forsbergowi: Po moim trupie!

Choć Emil Forsberg ogłosił, że odchodzi z RB Lipsk, dyrektor sportowy klubu Ralf Rangnick w ogóle nie chce o tym słyszeć. Dla Szweda sezon już się zakończył, ale saga transferowa z nim w roli głównej dopiero się rozkręca.

"Dzięki za wszystko" - napisał na Twitterze Emil Forsberg, po tym jak 21 kwietnia został wyrzucony z boiska z Hoffenheim i tym samym wykartkował się z ostatnich meczów w sezonie.

26-letni pomocnik reprezentacji Szwecji ma kontrakt z Lipskiem do 2022 roku, ale nie zamierza go wypełnić. Tyle że kompletnie inne plany co do niego mają w klubie.

- W ostatnich miesiącach wielokrotnie powtarzałem, że chcemy zatrzymać wszystkich najlepszych zawodników - przypomniał dyrektor RB Lipsk Ralf Rangnick. - A dla mnie Emil Forsberg jest jednym z najlepszych zawodników. Nawet przez sekundę nie biorę pod uwagę tego, że Emil odejdzie z klubu. Możecie mnie zapytać z 10 razy, ale moja odpowiedź zawsze będzie taka sama - podkreślił Rangnick.

Wyjątkiem od reguły jest Naby Keita, tyle że na jego sprzedaż do Liverpoolu klub z Lipska zgodził się w zimowym okienku transferowym. Forsberg takiej zgody nie dostanie.

- Jeśli to zależy wyłącznie ode mnie, Emil zostanie. Klub podziela moje zdanie od sześciu lat, w związku z tym Emil będzie grał u nas w przyszłym sezonie - zapowiedział Ralf Rangnick.

