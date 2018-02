RB Lipsk. Rozchwytywany Timo Werner!

To jeden z największych talentów w niemieckim futbolu w ostatnich latach! Mowa o Timie Wernerze, napastniku RB Lipsk. 21-latek z sezonu na sezon robi postępy i już teraz przymierzany jest do największych klubów w Europie. Czy po sezonie 2017/18 zmieni klimat?

Zdjęcie Timo Werner /SID

Werner w Bundeslidze debiutował w barwach VfB Stuttgart. Od początku przejawiał spory talent. W swoim pierwszym sezonie w RB Lipsk, strzelił dla tej drużyny 21 goli w lidze. Wysoką formę podtrzymuje również w trwających rozgrywkach - w 20 rozegranych meczach zdobył 10 bramek. Sześć trafień dołożył w europejskich pucharach. W miniony czwartek dwukrotnie pokonał bramkarza Napoli w wygranym wyjazdowym spotkaniu 3-1 w 1/16 finału Ligi Europy.

21-latkiem od dłuższego czasu interesują się czołowe kluby. Teraz to zainteresowanie wydaje się nasilać. Niemca najczęściej łączy się z drużynami z Premier League. Wymienia się praktycznie wszystkie czołowe drużyny z Manchesterem United, Chelsea, Liverpoolem i Arsenalem na czele. Werner wyceniany jest na 50 milionów funtów.

Pojawiły się nawet plotki, że „Kanonierzy” wysłali dwóch swoich skautów na mecz Napoli - RB Lipsk. Wydaje się jednak wątpliwe, by Arsenal chciał po sezonie kupić kolejnego napastnika. Latem do drużyny dołączył przecież Alexandre Lacazette, a podczas zimowego okna transferowego do zespołu Arsene’a Wengera dołączył Pierre-Emerick Aubameyang.

Oprócz klubów angielskich Wernera łączy się także z drużynami z Madrytu: Realem i Atletico.

Napastnik RB Lipsk skutecznością zachwyca również w reprezentacji Niemiec - w 10 meczach strzelił już siedem goli.