Robert Lewandowski w czołówce najlepszych piłkarzy według CIES Football Observatory

Aż sześciu piłkarzy Manchesteru City znalazło się w czołowej dziesiątce zestawienia najlepszych zawodników pięciu czołowych lig świata według CIES Football Observatory. Na szczycie znalazł się Lionel Messi, a do czołowej dziesiątki załapał się Robert Lewandowski. Polski snajper został też najlepszym piłkarzem Bundesligi według tego zestawienia.

Ranking CIES Football Observatory składa się z samych piłkarzy pięciu najsilniejszych lig świata: Premier League, Primera Division, Bundesligi, Ligue 1 i Serie A. Uwzględnieni zostali w nim piłkarze, którzy rozegrali co najmniej 1800 minut (1440 w Bundeslidze) w sezonie 2017/2018. I tak liderem zestawienia jest Lionel Messi (FC Barcelona), przed Davidem Silvą (Manchester City) i Paulo Dybalą (Juventus Turyn). Każdy z nich jest też najlepszym zawodnikiem w swojej lidze, czyli kolejno hiszpańskiej, angielskiej i włoskiej. Najlepszym piłkarzem Bundesligi uznano Roberta Lewandowskiego (Bayern Monachium), a Ligue 1 Edinsona Cavaniego (Paris Saint-Germain).



Przy podziale na pozycje mamy nieco inny układ sił. Najlepszy bramkarz to Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), obrońca to Nicolas Otamendi (Manchester City), pomocnik to David Silva, a napastnik - Lionel Messi.



W czołówce najwięcej jest piłkarzy rodem z Premier League - siedmiu w czołowej dziesiątce oraz 30 w pierwszej setce zestawienia CIES Football Observatory. Aż sześciu piłkarzy z człowej dziesiątki reprezentuje Manchester City, Mohamed Salah Liverpool FC, zaś pozostali to gracze Barcelony, Juventusu i Bayernu. Za plecami czołówki znaleźli się m.in. Cristiano Ronaldo (16. miejsce), Mats Hummels (26. miejsce), Luis Suarez (61. miejsce) czy (72. miejsce).



Dziesiąte miejsce w stawce zajął Robert Lewandowski. Przed nim znalazła się cała armia piłkarzy Man City, a także wspomniani Dybala, Silva i Messi.



Czołowa dziesiątka zestawienia CIES Football Observatory:

1. Lionel Messi (FC Barcelona)

2. David Silva (Manchester City)

3. Paulo Dybala (Juventus Turyn)

4. Sergio Aguero (Manchester City)

5. Nicolas Otamendi (Manchester City)

6. Mohamed Salah (Liverpool FC)

6. Fernandinho (Manchester City)

8. Kevin De Bruyne (Manchester City)

9. Raheem Sterling (Manchester City)

10. Robert Lewandowski (Bayern Monachium)