Schalke przedłużyło kontrakt z 36-letnim Naldo

Kiedy będzie wygasał przedłużony w środę kontrakt Naldo z Schalke Gelsenkrichen, brazylijski obrońca będzie w przededniu 38. urodzin.

W środę klub z Gelsenkirchen ogłosił przedłużenie umowy z weteranem Bundesligi. Poprzedni kontrakt Naldo z Schalke wygasał z początkiem lipca przyszłego roku, ale "Die Koenigsblauen" już teraz zdecydowali się zaklepać go na jeszcze jeden sezon.

- Jestem przeszczęśliwy, że mój czas w Schalke się wydłuży. To potężny klub z oddanymi kibicami, którzy zawsze są za nami - powiedział Naldo po parafowaniu nowej umowy, która wiąże go z Schalke do lipca 2020 roku.

Mimo 36 lat na karku Naldo pozostaje podstawowym obrońcą Schalke. W zeszłym sezonie rozegrał wszystkie 34 mecze ligowe w pełnym wymiarze czasu! Jego pozycja w drużynie nie zmieniła się wraz z nowymi rozgrywkami. W tym sezonie Naldo ma już na koncie pięć meczów w wyjściowym składzie.

- To znakomita wiadomość dla wszystkich kibiców Schalke. Naldo to wspaniała postać zarówno na boisku, jak i poza nim. Spaja tę drużynę - skomentował przedłużenie kontraktu z 36-letnim Brazylijczykiem trener Schalke Domenico Tedesco.