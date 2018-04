Stefan Effenberg: Jeśli Lewandowski zechce odejść, to Bayern będzie musiał mu na to pozwolić

Dwumecz Realu Madryt z Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzów to doskonała okazja dla szefów „Królewskich” i agentów Roberta Lewandowskiego, by porozmawiać na temat ewentualnego transferu „Lewego” do stolicy Hiszpanii. - Jeśli Robert powie jasno, że chce odejść, to monachijczycy będą musieli na to pozwolić - ocenił Stefan Effenberg, były legendarny piłkarz Bayernu

Od kiedy Pini Zahavi został menedżerem Roberta Lewandowskiego, to plotki o transferze Polaka do Realu Madryt pojawiają się we wszystkich mediach niemal codziennie. „Lewy” i Bayern trafili na ekipę z Santiago Bernabeu w półfinale Ligi Mistrzów. Bawarczycy będą chcieli wziąć rewanż za pechową porażkę z Hiszpanami w ćwierćfinale ubiegłorocznej edycji.

Jeśli Bayern nie zdobędzie w tym roku Ligi Mistrzów, odejście Lewandowskiego będzie pewne. Najlepszy strzelec „Dumy Bawarii” w transferze do Realu będzie szukał szansy zdobycia trofeum Ligi Mistrzów. Nie od dziś wiadomo, że kapitan reprezentacji Polski jest sympatykiem Realu.

- Jeśli dobrze się orientuję, to Robert Lewandowski ma wiele ofert, w tym kilka z najlepszych klubów w Anglii. Jeśli będzie chciał odejść, to monachijczycy będą musieli odpuścić i pozwolić mu na przeprowadzkę - powiedział Stefan Effenberg, były świetny pomocnik Bayernu, który wygrał z tym zespołem Ligę Mistrzów w 2001 r.

Były gwiazdor Bayernu wypowiedział się również na temat obecnej rywalizacji Bayernu z Realem. - Chyba nie jest to duże odkrycie, ale Real nie wygrałby tylu tytułów, gdyby nie miał w składzie Sergio Ramosa. Bawarczycy muszą dać z siebie wszystko by powstrzymać jego, Toniego Krossa i Cristiano Ronaldo - dodał Niemiec.

