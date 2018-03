Trener Bayernu Jupp Heynckes: Tylko Gerd Mueller poza zasięgiem Lewandowskiego

Robert Lewandowski zdobył dotychczas 174 gole w Bundeslidze i jest dziesiąty w klasyfikacji strzelców wszech czasów, ale zdaniem trenera jego klubu Bayernu Monachium Juppa Heynckesa tylko wyczyn Gerda Muellera - 365 bramek - jest poza zasięgiem Polaka.

Zdjęcie Robert Lewandowski szybko goni czołowych strzelców w historii Bundesligi /AFP

Okazją do podsumowania snajperskiego dorobku "Lewego" było osiągnięcie granicy 100 ligowych trafień w barwach Bayernu, co stało się faktem po hat tricku w sobotnim spotkaniu z Hamburgerem SV (6-0). Potrzebował do tego zaledwie 120 występów. Tak szybko "setki" nie osiągnął nawet Mueller. W sumie w 251 spotkaniach niemieckiej ekstraklasy kapitan polskiej reprezentacji odnotował 174 bramki; wcześniej zdobywał je w barwach Borussii Dortmund.

29-letni Lewandowski jest wciąż 10. w klasyfikacji wszech czasów, ale tylko trzech goli brakuje mu do Klausa Allofsa i Dietera Muellera, a pięć dzieli go od siódmego w zestawieniu Stefana Kuntza.

Heynckes, który jako piłkarz zdobył 220 goli w Bundeslidze i jest trzecim strzelcem w historii, uważa, że jego podopiecznego stać nawet na poprawienie dorobku drugiego Klausa Fischera - 268.

- Mnie na pewno wyprzedzi, a myślę, że stać go, aby mieć wynik porównywalny z Fischerem. Tylko dogonienie Muellera jest chyba poza jego zasięgiem, nawet gdyby strzelał tak dużo i często jak dziś - przyznał po meczu z HSV Heynckes.

Polski napastnik ma nadzieję, że jego licznik szybko się nie zatrzyma. - Jestem bardzo szczęśliwy, ale mam nadzieję, że to nie koniec z mojej strony. Zobaczymy, ile będę miał goli na koniec sezonu. Ważne jednak, że moje bramki pomagają drużynie - powiedział.

Oficjalny portal Bundesligi jego setnego gola w barwach ekipy z Bawarii uczcił zamieszczeniem filmu upamiętniającego niecodzienny wyczyn z 22 września 2015 roku, kiedy Lewandowski w ciągu dziewięciu minut pięciokrotnie pokonał bramkarza VfL Wolfsburg.



Jak przypomniano, Polak dwukrotnie był królem strzelców Bundesligi i pierwszym zagranicznym piłkarzem, który zdobył w sezonie (2015/16) 30 goli. W tym może poprawić ten rezultat, gdyż osiem kolejek przed końcem rozgrywek ma na koncie 23 trafienia. Zwrócono także uwagę, że swoje możliwości i umiejętności potwierdza na arenie międzynarodowej, m.in. z 16 bramkami został najlepszym europejskim strzelcem kwalifikacji do tegorocznego mundialu.

Najlepsi strzelcy w historii Bundesligi:

1. Gerd Mueller 365 goli

2. Klaus Fischer 268

3. Jupp Heynckes 220

4. Manfred Burgsmueller 213

5. Claudio Pizarro 192

6. Ulf Kirsten 182

7. Stefan Kuntz 179

8. Klaus Allofs 177

. Dieter Mueller 177

10. Robert Lewandowski 174

