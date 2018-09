VfB Stuttgart - Fortuna Duesseldorf 0-0. Cały mecz Marcina Kamińskiego

VfB Stuttgart zremisowało z Fortuną Duesseldorf 0-0 w piątkowym spotkaniu 4. kolejki Bundesligi. Cały mecz w zespole gości rozegrał na środku obrony Marcin Kamiński, który w Fortunie przebywa na wypożyczeniu właśnie z drużyny z Mercedes-Benz Arena.

26-letni obrońca cały okres przygotowawczy spędził w drużynie ze Stuttgartu i dopiero tuż przed startem Bundesligi wypożyczono go do ligowego beniaminka. W Bundeslidze, w przeciwieństwie np. do angielskiej Premier League, nie ma automatycznego zakazu gry na wypożyczeniu przeciwko macierzystej drużynie. Kamiński mógł zatem wystąpić również w piątkowy wieczór.

Reprezentant Polski przez pierwsze 30 minut ustawiony był na środku trzyosobowego bloku defensywnego. Potem jednak do środka pola przesunięto kapitana Fortuny Adama Bodzka, pochodzącego zresztą z Zabrza, w wyniku czego pozostałą część spotkania Kamiński zagrał już w czteroosobowej linii obrony.

Beniaminek po raz pierwszy w bieżących rozgrywkach zachował czyste konto, pod tym względem można zatem ocenić występ naszego piłkarza pozytywnie. Mogło się również podobać to, jak dyrygował kolegami z defensywy. Kilkukrotnie tracił jednak z oczu zarówno doświadczonego Mario Gomeza, jak i ruchliwego Argentyńczyka Nicolasa Gonzaleza, ci jednak na jego szczęście zawodzili w decydujących momentach pod bramką Fortuny.

Swoje szanse mieli również goście, którzy swojej szansy szukali w szybko wyprowadzanych kontratakach. Świetnie w bramce VfB spisywał się jednak Ron-Robert Zieler, który szczególnie zaimponował w 51. minucie, gdy fantastycznie obronił oddany z bliska strzał przez Marvina Duckscha.

Wojciech Malinowski

VfB Stuttgart - Fortuna Duesseldorf 0-0

