F1. Eric Boullier nie jest już szefem McLarena

McLaren poinformował w środę, że Eric Boullier przestał pełnić funkcję dyrektora wyścigowego zespołu Formuły 1. Jego obowiązki przejmie były brazylijski kierowca Gil de Ferran, obejmujący nowo powstałe stanowisko dyrektora sportowego.

Eric Boullier nie miał w ostatnim czasie dobrej prasy. Przed niedawnym Grand Prix Francji dziennik "Daily Mail" opublikował relacje anonimowego pracownika fabryki w Woking, z której wynika, że pracownicy skarżą się na kompletny brak wizji szefostwa oraz na ich traktowanie. McLaren postanowił np. wynagrodzić załogę za ciężką pracę i wręczył pracownikom czekoladki Freddo za 25 pensów, co zostało odebrano jako brak szacunku.

44-letni Boullier, dla którego był to piąty sezon z zespołem, oburzał się na doniesienia, a na konferencji prasowej przed GP Francji nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy.

- Nie, nie zrezygnuję - uciął. - Jesteśmy w podróży. Nie jesteśmy w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być. Mamy nowego partnera silnikowego Renault i mamy dobrą grupę ludzi. Wiemy, gdzie leżą problemy samochodu - dodawał chaotycznie pod koniec czerwca.

- Jestem w wyścigach od 20 lat. Wygrywałem wyścigi i mistrzostwa z każdą ekipą, którą wcześniej prowadziłem, wliczając w to Formułę 1, więc to moje osiągnięcia i nie odbierzecie mi ich - stwierdził. Ale minęły dwa tygodnie i Boullier jednak zrezygnował.

- Wyniki MCL33 w 2018 roku nie sprostały oczekiwaniom nikogo w McLarenie - powiedział w oświadczeniu szef Zak Brown. - Nie jest to winą setek osób poświęcających ciężką pracę dla zespołu. Przyczyny leżą w strukturze (zarządzania), która wymaga poważnych zmian. Dzisiejszy komunikat to pierwszy krok na drodze do odbudowy - podkreślił.

Eric Boullier w Formule 1 pojawił się w 2010 roku, po przejęciu zespołu Renault przez Genii Capital. Przedtem w najbardziej prestiżowej serii wyścigowej nie miał żadnego doświadczenia. W tamtym czasie kierowcą zespołu Renault był Roberty Kubica. Do McLarena Boullier dołączył w 2014 roku przychodząc z przekształconego z Renault Lotusa. Przez trzy sezony samochód McLarena z silnikiem hondy zawodził, czego Francuz nie omieszkał krytykować. W tym sezonie auta napędza jednostka renault, ale wyniki nie poprawiły się.

W sezonie 2018 McLaren zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

