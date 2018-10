F1. Flavio Briatore o Sebastianie Vettelu

- Vettel nie walczy o mistrzostwo świata, on wygrywa wyścigi, a to tak nie działa - przekonuje Flavio Briatore, były szef zespołów Benettona i Renault, w chłodnej ocenie postawy Sebastiana Vettela, który niemalże stracił szanse na piąte w karierze mistrzostwo świata. Prawie pewne jest, że taką liczbę tytułów w tym sezonie skompletuje Lewis Hamilton.

Pięć tytułów mistrzowskich wywalczyli przedtem tylko legendarny Michael Schumacher oraz Juan Manuel Fangio, więc szansa, jaką mieli przed sobą Hamilton (Mercedes) i Vettel (Ferrari) była przed tym sezonem wyjątkowo kusząca. Najpewniej wykorzysta ją Brytyjczyk, który w tym sezonie nie popełniał tak wielu błędów jak Niemiec.

Poczynania Vettela ciekawie zrecenzował Flavio Briatore, były szef zespołów Benettona i Reanult, ale także menedżer kierowców takich jak Fernando Alonso czy Mark Webber. Jego zdaniem niemiecki zawodnik miał samochód pozwalający mu z powodzeniem walczyć do samego końca o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, ale zawiodło go mało pragmatyczne podejście do wyścigów.

- Jeśli nie wykorzystasz trzech czy czterech szans, to masz za każdym razem zgubionych 25 punktów i później wszystko jest pod względem psychicznym coraz trudniejsze. Uważam, że kierowca odczuwa ogromny stres. Ale jeśli umiesz radzić sobie ze stresem, to wygrasz - mówił 68-letni Włoch.

- Trzeba mu wyjaśnić, że wyścig składa się z 53 okrążeń, a nie z jednego. Mieliśmy podobną sytuację z Fernando. Jeśli mierzysz w tytuł, to zajęcie trzeciego miejsca w GP już jest dobre. Trzeba trzymać się w torze - tłumaczył i za przykład podał wydarzenia z Monzy.

Vettelowi nie udał się manewr wyprzedzenia Hamiltona już na pierwszym okrążeniu. Niemiec zetknął się z autem najgroźniejszego rywala, ferrari obróciło i wyścig zakończył na czwartej pozycji.

- Jego wypadek na Monzy nie miał sensu, szczerze. Wiesz, że masz lepszy samochód, po prostu hamujesz i zostajesz z tyłu. Masz jeszcze 50 okrążeń, żeby spróbować drugi raz. Jak wypadasz, to tracisz jakiekolwiek szanse. Z całą pewnością ze swoim samochodem stać go było na drugie miejsce, bo auto ma najlepsze ze wszystkich. Ale żeby zdobyć mistrzostwo, trzeba umieć czasem dojechać też na drugim albo trzecim miejscu.

- Celem są punkty. Nie musisz wygrywać w każdych zawodach. Nie chodzi o trzy zwycięstwa, chodzi o punkty. Jak masz mocne auto, to kogoś w końcu wyprzedzisz. Jeśli masz wypadek ze swoim rywalem, który ma więcej punktów od ciebie, to cała przewaga idzie na konto twojego przeciwnika - mówił Flavio Briatore.

Do końca sezonu Formułu 1 pozostały cztery wyścigi. Hamilton ma 67 punktów przewagi nad Vettelem.

