F1. Grand Prix Rosji. Lewis Hamilton coraz bliżej mistrzostwa świata

Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał Grand Prix Rosji na torze w Soczi i zrobił kolejny krok w kierunku wywalczenia piątego w karierze mistrzostwa świata Formuły 1. Jego najgroźniejszy rywal Sebastian Vettel z Ferrari był trzeci. Przedzielił ich Valtteri Bottas, drugi z kierowców Mercedesa. Za tydzień Grand Prix Japonii na torze Suzuka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewis Hamilton przedłużył kontrakt z Mercedesem. Wideo © 2018 Associated Press

Do końca sezonu pozostało pięć wyścigów. Sebastian Vettel, który tak jak Hamilton jest czterokrotnym mistrzem świata, mówił przed startem w Rosji, że jeśli wygra wszystko do końca, to nie będzie musiał oglądać się na Brytyjczyka. Ale musiała to być dobra mina do złej gry, bo coraz trudniej sobie wyobrazić taki scenariusz. Przede wszystkim dlatego, że Vettel prezentuje zwyczajnie gorszą formę od Hamiltona.

Reklama

Niemiecki kierowca Ferrari nie potrafił kolejny raz w bezpośredniej rywalizacji zdystansować rywala, a taka szansa w Soczi pojawiła się. Nie podczas startu, bo ruszający z drugiej pozycji zawodnik Mercedesa odparł agresywny atak Vettela, gdy zgasły wszystkie czerwone światła.

Stało się tak na 15. okrążeniu. Hamiltona zjechał do alei serwisowej krótko po Niemcu, który zdołał wykorzystać wolniejszą zmianę opon rywala i go w ostatniej chwili wyprzedził. Lider klasyfikacji generalnej był niezadowolony i pytał zespół przez radio „jak do tego doszło?”, że wyjechał Vettelem.

Ale najlepiej liczyć na siebie. Hamitlon błyskawicznie podjął próbę wyprzedzenia przed najbliższym zakrętem, jednak Vettel zablokował wolną przestrzeń przy bandzie. Sędziowie sprawdzili ten manewr, nie dopatrzywszy się przewinienia kierowcy Ferrari. Brytyjczyk nie odpuścił i po dwóch kolejnych kółkach już był przed Vettelem, wyprzedziwszy go na dojeździe do czwartego zakrętu.

Był to kolejny popis Hamiltona w tym sezonie, a jednocześnie kolejny dowód na to, że Vettel w bezpośredniej rywalizacji ma mniej argumentów od rywala.

Zawodnik Mercedesa jechał w tamtym momencie na trzecim miejscu, mając przed sobą kolegę z teamu Valtteriego Bottasa. Na 25. okrążeniu zespół nakazał Finowi ustąpić miejsca, zostosowawszy tzw. team orders, co nie powinno dziwić, bo decydują się losy mistrzowskiego tytułu i zapisania się Hamiltona w historii. Przed nim tylko Juan Manuel Fangio (5 mistrzostw) i Michael Schumacher (7) popisali się pięcioma mistrzowskimi tytułami.

Bottas na ostatnich metrach pytał jeszcze szefów, czy w związku z tym, że Vettel już nie zagrozi Hamiltonowi, może wrócić na pierwszej miejsce, ale nie było o tym mowy ku zapewne sporemu rozczarowaniu Fina. Hamilton wygrał tym samym siódme i jednocześnie trzecie z rzędu Grand Prix w tym sezonie, powiększywszy w niedzielę przewagę nad Vettelem z 40 do 50 punktów w klasyfikacji generalnej.

Fenomenalny wyścig przejechał Max Verstappen. Kierowca Red Bulla w wyniku nałożonej na niego kary startował z 19. pozycji, ale po ośmiu pierwszych okrążeniach awansował aż o 12 miejsc. Holender potrafił znakomicie zadbać o opony po agresywnej jeździe z początku, co przez dłuższą chwilę dawało mu prowadzenie w wyścigu. Verstappen stracił ją dopiero po pierwszym pit stopie na 44. okrążeniu. Po zmianie opon wrócił na tor na piątej pozycji za plecami Kimiego Raikkonena z Ferrari.

Jadący przed własną publicznością Siergiej Sirotkin z Williamsa dotarł na metę jako ostatni (18. miejsce). Jego kolega Lance Stroll był lepszy o trzy lokaty. Kierowcą rezerwowym teamu jest Robert Kubica. Za tydzień Grand Prix Japonii na torze Suzuka.



Wyniki:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1:27.25,181

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) strata 2,545 s

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 7,487

4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 16,543

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 31,016

6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 1.20,451

7. Charles Leclerc (Monako/Sauber-Ferrari) 1.38,390

8. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 1 okr.

9. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 1 okr.

10. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 1 okr.

11. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr.

12. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr.

13. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 1 okr.

14. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr.

15. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 1 okr.

16. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 2 okr.

17. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 2 okr.

18. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams-Mercedes) 2 okr.

nie ukończyli:

Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Honda), Brendon Hartley (N. Zelandia/Toro Rosso-Honda)

Klasyfikacja generalna kierowców:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 306 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 256

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 189

4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 186

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 158

6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 134

7. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 53

8. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 53

9. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren-Renault) 50

10. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 47

11. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 47

12. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Renault) 38

13. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso-Honda) 28

14. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 27

15. Charles Leclerc (Monako/Sauber-Ferrari) 21

16. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren-Renault) 8

17. Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes) 6

18. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari) 6

19. Brendon Hartley (N. Zelandia/Toro Rosso-Honda) 2

20. Siergiej Sirotkin (Rosja/Williams-Mercedes) 1

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes GP 495 pkt

2. Ferrari 442

3. Red Bull 292

4. Renault 91

5. Haas-Ferrari 80

6. McLaren-Renault 58

7. Force India-Mercedes 35

8. Toro Rosso-Honda 30

9. Sauber-Ferrari 27

10. Williams-Mercedes 7

Zdjęcie Lewis Hamilton przed Sebastianem Vettelem / SID

kip