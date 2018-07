F1. Hamilton: Jedno z najlepszych okrążeń, jakie pojechałem

Lewis Hamilton z Mercedesa w Grand Prix Wielkiej Brytanii wystartuje z pierwszego miejsca. Czterokrotny mistrz świata po raz szósty był najszybszy w kwalifikacjach na torze Siverstone, co jest rekordem. Brytyjczyk przyznał po czasówce, że wykonał jedno z najlepszych okrążeń w karierze. Hamilton uprzedził Sebastiana Vettela z Ferrari o zaledwie 0,044 s.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kto zatrzyma Lewisa Hamiltona? Wideo Eurosport

- Dałem z siebie wszystko, ale była bardzo zacięta rywalizacja z Ferrari - Hamilton zwrócił się do kibiców na Silverstone. - Modliłem się tylko o to, żebym mógł to dla was zrobić - powiedział brytyjski kierowca, którego czas 1:25,892 minuty był rekordem toru.

Reklama

- Czuję, że to jedno z najlepszych okrążeń, jakie zaprezentowałem. Chyba pod takim napięciem jeszcze nigdy nie jechałem. Trząsłem się od emocji i przypływu adrenaliny, co było ponad granice tego, czego w przeszłości doświadczyłem. To moje 76. pole position, ale jest bardzo wyjątkowe - mówił później w rozmowie z dziennikarzami.

Zwycięzca z poprzedniego Grand Prix Austrii Max Verstappen z Red Bulla był piąty w kwalifikacjach i nie ma złudzeń, że o podium będzie niezwykle trudno na Silverstone, bo tor nie jest sprzymierzeńcem samochodu.

- Tracimy ponad sekundę na prostych, więc ten tor jest coraz mniej sprzyjający dla nas. Ale samochód jest mocny. Na pewno ciężko będzie dogonić chłopaków z przodu. Ostatnim razem mówiliśmy, że to będzie nudny wyścig, a okazał się bardzo ekscytujący, więc poczekajmy i dopiero zobaczymy, jak będzie - mówił holenderski kierowca.

kip