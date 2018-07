F1. Mercedes przyznał się do błędu w strategii

Mercedes nie zdecydował się na sprowadzenie do alei serwisowej Lewisa Hamiltona w trakcie obowiązywania wirtualnego samochodu bezpieczeństwa na torze w Austrii, co odebrało szanse Brytyjczykowi na zwycięstwo. Obrońcy tytułu, których kierowcy ostatecznie nie dojechali do mety, przyznali, że taktycznie zespół pogubił się.

Wirtualny samochód bezpieczeństwa (VSC) obowiązywał w chwili, gdy awaria dotknęła samochód innego kierowcy Mercedesa Valtteriego Bottasa na 14. okrążeniu. Zespoły Ferrari i Red Bulla zdecydowały natychmiast wezwać kierowców na zmianę opon, ale ekipa Mercedes tego nie zrobiła i tym samym przeliczyła się.

- Rozmawialiśmy o tym i popełniliśmy błąd - mówił szef niemieckiego teamu Toto Wolff. - Kontrolowaliśmy wyścig, bo mieliśmy obu kierowców na czele i nagle widzimy, jak drugi samochód staje, bo w aucie Valtteriego doszło do wycieku hydraulicznego.

- Pojawił się VSC, mieliśmy pół okrążenia na reakcję i nic nie zrobiliśmy. W tym miejscu przegraliśmy wyścig. W takim momencie w 80 proc. przypadków prawdopodobnie trzeba zjeżdżać. Z jednym samochodem przeciwko dwóm zaczęliśmy myśleć, co by się stało jeśli rozdzielimy auta? Za dużo nad tym się zastanawialiśmy - tłumaczył Wolff.

Koniec końców Hamilton i tak nie dojechał do mety, bo w samej końcówce wyścigu w jego aucie doszło do całkowitej utraty mocy i w efekcie obrońca mistrzowskiego tytułu musiał się przedwcześnie wycofać, zajmując w tamtym momencie czwartą pozycję.

kip