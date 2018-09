F1. Mercedes wyciska z auta jak z cytryny

Lewis Hamilton, który wygrał weekendowe Grand Prix Singapuru, dzięki czemu pędzi po piąty w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1, twierdzi, że zespół Mercedesa wyciska z samochodu więcej niż jest go na to stać.

- Prawdziwa prędkość auta to 100, a my wyciągamy 102 - stwierdził Hamilton, cytowany przez oficjalną stronę internetową Mercedesa.

Brytyjczyk w Singapurze nie dał szans Sebastianowi Vettelowi, swojemu największemu rywalowi w walce o tytuł, pojechawszy po zwycięstwo z pole position. Pierwsze miejsce startowa Hamilton zapewnił sobie po znakomitym okrążeniu w kwalifikacjach, które wprawiło nawet jego zespół w zdumienie.

- Rozumiemy lepiej nasze auto i wiemy, jak wykorzystać posiadane narzędzia i teraz w naszej pracy czujemy się bardziej komfortowo - ocenił lider klasyfikacji generalnej.

Hamilton po ostatnich zawodach powiększył przewagę nad Vettelem do 40 punktów. Do końca sezonu pozostało sześć wyścigów, w 2019 roku doświadczony brytyjski kierowca triumfował w siedmiu. Piąty w karierze tytuł mistrza świata z każdym kolejnym Grand Prix zaczyna dla niego nabierać coraz wyraźniejszych kształtów.

Nie wszyscy mieli co do tego pewnością, patrząc na to, że pomiędzy zawodami Hamilton zajmuje się wieloma pobocznymi interesami, które nie mają związku z Formułą 1.

- Ludzie zastanawiali się, czy nie powinienem zmienić swojego podejścia. Myślę, że podejście naszego zespołu jest doskonałe. Uprzedzaliśmy często samochód, który jest trochę lepszy. Po prostu musimy dalej to robić - mówił i zapewnił, że nikt w Mercedesie przedwcześnie nie osiądzie na laurach.

- Nie sądzę, żebyśmy mieli szczęście. My naprawdę nie marnujemy czasu patrząc na to, co robią inni. Nie mamy na innych wpływu. Wszystko, co możemy zrobić, to dać z siebie wszystko, licząc, że to wystarczy w weekend. A jeśli nie, to będziemy dalej pracować - mówił.

