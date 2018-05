F1. Od startu do mety, Ricciardo wygrał w Monte Carlo

Australijczyk Daniel Ricciardo z zespołu Red Bull Racing wykorzystał pierwszą pozycję na starcie Grand Prix Monaco i po raz pierwszy w karierze wygrał wyścig na torze w Monte Carlo. Kierowca teamu Red Bull Racing wyprzedził Niemca Sebastiana Vettela (Ferrari) i Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (Mercedes).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Rekordowy Ricciardo, problemy McLarena. Wideo Eurosport

Do szóstego Grand Prix bieżącego sezonu z pierwszego pola startowego przystąpił Daniel Ricciardo (Red Bull Racing). Dla Australijczyka było to drugie pole position w karierze, a za jego plecami na ewentualne błędy zwycięzcy kwalifikacji czekali Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) i Kimi Raikkonen (Ferrari). Wszyscy trzej to byli zwycięzcy wyścigu na torze w Monte Carlo, Hamilton i Vettel wygrywali tu nawet po dwa razy.

Reklama

Tor w Monaco tradycyjnie okazał się bardzo niesprzyjający do wyprzedzania. Po starcie pierwszych jedenastu kierowców utrzymało kolejność z kwalifikacji, a Ricciardo rozpoczął bardzo długą drogę po siódme w karierze, a pierwsze w Monte Carlo zwycięstwo. W pierwszej części wyścigu największe emocje wzbudzał pościg Maksa Verstappena (Red Bull Racing), który z powodu rozbicia bolidu na jednym z treningów nie mógł wystąpić w kwalifikacjach i niedzielne ściganie rozpoczął z ostatniego 20. miejsca. Holender momentalnie wziął się do odrabiania strat i już na 20. okrążeniu wskoczył do pierwszej dziesiątki. Z wyprzedzaniem kolejnych kierowców Verstappen miał już jednak problemy, a największe przysporzył mu duet z Renault Sport: Carlos Sainz Jr i Nico Hülkenberg. Hiszpana udało mu się jeszcze wyprzedzić, lecz Niemiec do końca skutecznie bronił ósmej pozycji.

Po przejechaniu 53 okrążeń udział w wyścigu zakończył Hiszpan Fernando Alonso (McLaren-Renault), któremu pracy odmówiła skrzynia biegów w bolidzie. Na szczęście obyło się bez samochodu bezpieczeństwa na torze, gdyż Hiszpanowi udało się zjechać bezpiecznie na pobocze.

Przez praktycznie cały wyścig bardzo blisko siebie jechała czołowa piątka kierowców. Różnica między pierwszym Ricciardo, a piątym Finem Valtteri Bottasem (Mercedes) wynosiła zaledwie około siedmiu-ośmiu sekund, lecz kierowcy nie popełniali błędów, co na torze w Monte Carlo oznaczało brak możliwości wyprzedzania.

Ostatecznie Australijczyk dowiózł zwycięstwo do mety, a pomogła mu w tym sytuacja na 72. okrążeniu, gdy powiększył swoją przewagę nad Vettelem do pięciu sekund po zderzeniu Francuza Charles Leclerca i Australijczyka Brendona Hartleya, co spowodowało obecność na torze samochodu bezpieczeństwa.

Ricciardo dokonał zatem tego, czego nie udało mu się zrobić w 2016 roku, gdy po błędzie przy zmianie opon stracił na ostatnich okrążeniach zwycięstwo na rzecz Hamiltona. Teraz, narzekający przez większość wyścigu na problem z oponami, Hamilton przyjechał na trzeciej pozycji, a obu tych kierowców rozdzielił Vettel.

Hamilton pozostał za to liderem klasyfikacji generalnej. Po rozegraniu sześciu z 21 zaplanowanych wyścigów Brytyjczyk zgromadził 110 punktów i wyprzedza Vettela (96 pkt) i Ricciardo (72 pkt).

Wyścig w Monte Carlo był za to bardzo nieudany dla kierowców Williamsa, w którym kierowcą testowym jest Robert Kubica. Rosjanin Siergiej Sirotkin i Kanadyjczyk Lance Stroll przyjechali odpowiednio na 16. i 17. pozycji i okazali się najgorsi spośród sklasyfikowanych zawodników.

Wojciech Malinowski

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Liberty Media przeprowadzi rewolucję? Wideo Eurosport