F1. Ponad 90 proc. szans na starty Kubicy w Williamsie w sezonie 2019

"Auto motor und sport" poinformował w poniedziałek, że Robert Kubica najprawdopodobniej będzie w przyszłym sezonie kierowcą zespołu Williams. 33-letni Polak w mijającym roku był kierowcą testowym w tej ekipie. Niemiecki magazyn, powołując się na informatorów w zespole, napisał, że szanse na to wynoszą ponad 90 proc.

Oczywiście to tylko spekulacje, bo wiele może się jeszcze wydarzyć, zanim Robert Kubica rzeczywiście złoży podpis na nowej umowie z Williamsem. Krakowianin przyznawał w wywiadach, że mniej więcej o tej samej porze ubiegłego roku również niewiele brakowało, by ziścił się jego wymarzony powrót w Formule 1. Ostatecznie polskie kierowca nie miał wystarczającej kasy do wykupienia sobie miejsca. Przebił go rosyjski kapitał Siergieja Sirotkina.

"Tak naprawdę brakuje już tylko podpisu" - napisał "Auto motor und sport". "Powrót Roberta Kubicy jest bliski. Informatorzy z Williamsa mówią: szanse na to wynoszą ponad 90 proc. Chodzi już tylko o szczegóły " - twierdzi niemiecki magazyn.

Po raz ostatni Kubica wziął udział w Grand Prix 14 listopada 2010 roku w Abu Zabi, gdy jeździł w ekipie Renault. Jego życie miało się wywrócić do góry nogami dopiero za kilka miesięcy. Wypadek z początku lutego 2011 roku wykluczył Polaka z tego sportu na długie lata. Jeśli powrót na tor się ziści będzie to niesamowita puenta jego historii.

"Auto motor und sport" podał, że jednym ze szczegółów do ustalenia jest liczba treningowych piątków, jakie polski kierowca jest w stanie odstąpić. "Wszystko wskazuje na to, że miejsce w części piątkowych treningów Williams chce komuś odsprzedać", by pozyskać dodatkowe środki do budżetu. Magazyn zastanawia się, kim byłaby ta postać i za przykład podaje występującego w GP3 Nikitę Mazepina, którego ojciec Dmitrij stara się wejść do Formuły 1.

"Kubica nie chce poświęcić zbyt wielu dni, bo chce zwrócić sponsorom ekspozycję, jakiej oczekują" - czytamy. Polak nie chce za wszelką cenę przyśpieszać biegu spraw. Jak pisze magazyn jedną z opcji dla Kubicy jest też pozycja kierowcy w symulatorze Ferrari jako następcy Daniiła Kwiata.

- Decyzja należy do mnie - przyznaje Robert Kubica. - Powrót musi się spinać. Nie chcę niczego wymuszać. To powinna być nagroda za daleką podróż. Ważne będzie otoczenie i ludzie, z jakimi będę pracować - dodał.

Zdjęcie Robert Kubica / Getty Images

kip