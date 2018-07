F1: Sebastian Vettel wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii

Pasjonująca była walka o Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1. Na słynnym torze Silverstone rywalizację w samej końcówce wygrał Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari), który wyprzedził Lewisa Hamiltona i Valtteriego Bottasa (obaj Mercedes GP). Brytyjczyk na podium przedarł się z 18. pozycji, choć startował z pole position i był faworytem do zwycięstwa na swoim torze. Vettel umocnił się na pozycji lidera GP, drugi nadal jest mistrz świata Hamilton.

Grand Prix Wielkiej Brytanii i walka na legendarnym torze Silverstone zawsze przyciąga uwagę mediów z całego świata. Zwłaszcza w sytuacji zaciętej walki o pozycję lidera mistrzostw świata, którą przed niedzielnym wyścigiem nieznacznie wygrywał Sebastian Vettel. Niemiec wyprzedzał Lewisa Hamiltona o punkt, ale Brytyjczyk na swoim domowym torze pokazał moc w sobotę. Hamilton był najszybszy w kwalifikacjach, uzyskał czas 1:25,892 i miał tylko 0,044 sekundy przewagi nad Vettelem. Rywalizacja Mercedesa z Ferrari znów porwała wszystkich, bo, trzeci był inny kierowca włoskiej stajni Kimi Raikkonen. Co ciekawe, dla Hamiltona było to rekordowe szóste pole position na Silverstone i zarazem świetny prognostyk przed walką o punkty MŚ w niedzielę.



Ściganie na Silverstone znakomicie rozpoczęło się dla Ferrari. Vettel popisał się znakomitym startem i błyskawicznie znalazł się przed Hamiltonem. Ten zagapił się i zapłacił za to wysoką cenę. A to dlatego, że Raikkonen ostro wszedł w jeden z pierwszych zakrętów i uderzył w bolid Hamiltona. Brytyjczyk obrócił się wokół własnej osi i zaraz wylądował na poboczu, co spowodowało spadek na 18 miejsce. Wściekły Brytyjczyk wrócił na tor, ale szybko raportował swojej ekipie, że ma uszkodzony bolid. Nie przeszkodziło mu to jednak w walce o powrót do czołówki, po siedmiu okrążeniach awansował na dziesiąte miejsce.



Na czele stawki Vettel pewnie zmierzał po wygraną i popisywał się najszybszymi czasami. Za nim jechali Valtteri Bottas z Mercedesa oraz Max Verstappen, Kimi Raikkonen i Daniel Riccardo. Kierowcy Red Bulla wykorzystali zamieszanie i walkę Ferrari z Mercedesem i wbili się do czołówki z realnymi szansami na podium w Wielkiej Brytanii. Zwłaszcza że decyzją jury Raikkonen dostał dziesięć sekund kary za spowodowanie kolizji z Hamiltonem. Jakby problemów było mało, Fin raportował problemy z prowadzeniem maszyny i o podium na początku wyścigu mógł tylko marzyć.



Lewis Hamilton pracował tymczasem jak maszyna, wyprzedził Charlesa LeClerca i już był siódmy w stawce. A jeszcze Raikkonen zjechał do pit lane, bo musiał zmienić opony i wyregulować uszkodzony przedni nos swojego bolidu. Hamilton w ten sposób wskoczył na piąte miejsce i pędził jak szalony, żeby nie stracić dużej liczby punktów do pewnie prowadzącego na Silverstone Vettela. Walka Brytyjczyka o powrót do czołówki mogła imponować, gdy Red Bulle ruszyły na wymianę opon, znalazł się nawet na trzeciej pozycji, ale i tak sam miał przed sobą jeszcze wizytę w alei serwisowej. A do Vettela tracił niebotyczne 21 sekund, na poziomie F1 w zasadzie nie do odrobienia.



Z walki odpadł za to nieźle jadący Charles LeClerc, który został poproszony przez zespół o zjechanie na pobocze i zakończenie ścigania. Zadecydował błąd ludzki, źle dokręcono koło w bolidzie Francuza i jego wyścig dobiegł końca. Przygody miał też Raikkonen, któremu po raz kolejny zablokowało koło w bolidzie i Fin wylądował na poboczu, by szybko wrócić do ścigania.



Hamilton zjechał wreszcie na wymianę opon na 26. okrążeniu i po 3,5 sekundy wrócił na tor. Wrócił na pozycji szóstej, tracąc 12 sekund do piątego Raikkonena i z nadzieją, że dopadnie Fina, który na mecie i tak dostanie wspomnianą karę dziesięciu sekund. Pecha miał też drugi z kierowców Saubera, Marcus Ericsson, który z impetem wbił się na 33. okrążeniu w bandę złożoną z opon i zakończył ściganie. Na tor wjechał samochód bezpieczeństwa i najlepsi kierowcy błyskawicznie ruszyli do pit lane, by przygotować się na ostateczną rozgrywkę o triumf na Silverstone.



Do walki elita ruszyła w kolejności: Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Raikkonen, Riccardo. Samochód bezpieczeństwa zjechał na 38. okrążeniu, zaraz Riccardo wyprzedził Raikkonena i gdy kibice ostrzyli sobie zęby na wielkie ściganie, Carlos Sainz jr staranował Romaina Grosjeana i obaj zakończyli ściganie na poboczu. Samochód bezpieczeństwa znów wkroczył do akcji, by na dziesięć okrążeń przed końcem zjechać i dać kierowcom okazję do walki. Jako pierwszy skorzystał Raikkonen, który wyprzedził Red Bulle i wskoczył na czwarte miejsce, za plecy Mercedesów i Vettela. Ten ostro atakował prowadzącego Bottasa, aż pięć kółek przed końcem efektownie wyprzedził rywala. Po chwili nadzwyczaj łatwo z kolegą z Mercedesa poradził sobie Hamilton, który znalazł się na drugiej pozycji, choć na początku ścigania był nawet 18. W niedzielę mistrz świata finiszował drugi, za plecami Vettela, a przed Bottasem, który dał się wyprzedzić Raikkonenowi, ale w związku z jego karą i tak wziął miejsce na podium.



Sebastian Vettel umocnił się na pozycji lidera GP, nad Lewisem Hamiltonem ma osiem punktów przewagi. W klasyfikacji drużynowej Ferrari przewodzi przed Mercedesem.