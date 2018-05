F1. Stroll zadowolony po pierwszych punktach w sezonie

Czy to tylko jednorazowa poprawa formy, czy zapowiedź o wiele lepszych startów Williamsa w Formule 1? Na razie trudno powiedzieć. W niedzielę Lance Stroll zajął ósme miejsce w Grand Prix Azerbejdżanu. – To był dla nas dobry start. Musimy jednak cały czas mocno pracować – przyznał Kanadyjczyk, który zajął ósmą lokatę.

W pierwszych trzech wyścigach ekipie Williamsa nie wychodziło praktycznie nic. Stroll dojeżdżał do mety na 14. miejscu, a jego partner z zespołu Siergiej Sirotkin miał problem, aby ukończyć zmagania.

Coś drgnęło jednak podczas ostatnich kwalifikacji w Baku. Na ulicznym torze w azerskiej stolicy Stroll w kwalifikacjach zajął 11. pozycję. W wyścigu pokonał jeszcze trzech rywali i ostatecznie ukończył go na ósmej lokacie. Tym samym zespół z Grove zdobył pierwsze punkty w sezonie.

- To był szalony wyścig, w którym zdarzyło się tak wiele. Jestem całkiem zadowolony z tego występu. Być może mogłem jeszcze awansować o jedną albo dwie pozycję, ale cały zespół musiałby mieć perfekcyjny dzień. Nikt jednak nie ma takich wyścigów. Pod koniec walczyłem z Fernandem Alonso o utrzymanie miejsca, ale on zaskoczył mnie na trzecim zakręcie. Nie widziałem go dobrze. To chyba jedyna rzecz, której nieco żałuję po tym weekendzie w Azerbejdżanie – powiedział Stroll.

- Generalnie jestem jednak szczęśliwy z ósmej pozycji. To był dla nas dobry start. Teraz nie możemy stracić dobrego tempa w Barcelonie. Musimy zrozumieć nasze problemy i pracować. Robimy tak cały czas – dodał 20-letni kanadyjski kierowca.

Następne zmagania w mistrzostwach świata F1 odbędą się w Barcelonie. O Grand Prix Hiszpanii najlepsi zawodnicy będą walczyć 13 maja.

W stolicy Katalonii szansę na testowanie samochodu Williamsa ma ponownie otrzymać Robert Kubica, który jest rezerwowym kierowcą ekipy z Grove.