Formuła 1. Alain Prost: Lewis Hamilton najlepszy. W swojej generacji

Lewis Hamilton w niedzielę przypieczętował tytuł mistrza świata, co jednak nie oznacza, że jest najlepszym kierowcą w historii. - Każdy mistrz świata różni się od poprzedniego - zastrzegł Alain Prost cytowany przez FormulaPassion.

W Grand Prix Meksyku Brytyjczyk sięgnął po piąty tytuł, czym w klasyfikacji wszech czasów zdystansował nie tylko głównego konkurenta w tym sezonie Sebastiana Vettela, ale też Prosta, który na przełomie lat 80. i 90. również cztery razy sięgał po mistrzostwo.

- Najbardziej uderzyło mnie to, jak Lewis dąży do tego, żeby być jeszcze lepszym. Prawdopodobnie to był jego najlepszy sezon w karierze, a on wciąż może być lepszy. Nawet jeśli jego samochód nie jest najlepiej przygotowany, on w dalszym ciągu jest zdolny dokonać czegoś wielkiego, jak w kwalifikacjach w Singapurze - przypomniał Prost.

Legendarny francuski kierowca nie chce jednak porównywać Lewisa Hamiltona do siebie czy Ayrtona Senny, którzy przed laty byli uważani za najlepszych.

- Nie da się porównać generacji. Senna i ja prawdopodobnie byliśmy najlepsi w naszej generacji. Teraz można powiedzieć, że Lewis jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym w swojej generacji - zaznaczył mistrz świata z 1985, 1986, 1989 i 1993 roku.