Formuła 1. Arrivabene: To nie Homer Simpson decydował o odejściu Räikkönena

W tym tygodniu potwierdziły się plotki o tym, że najsłynniejszy zespół Formuły 1 podziękuje za współpracę Kimiemu Räikkönenowi i podpisze kontrakt z 20-letnim Charlesem Leclerkiem. Są tacy, którzy wytykają Ferrari brak doświadczenia urodzonemu w Monte Carlo kierowcy, ale szef ekipy zapewnia, że to inwestycja w przyszłość.

Kwestia zmian personalnych we włoskiej stajni wywoływała sporo komentarzy, bo większość osób zainteresowanych F1 faworyzowała Räikkönena do pozostania w zespole. Ostatecznie Fin nie odejdzie z najbardziej prestiżowej serii wyścigowej, bo jednocześnie poinformował o podpisaniu dwuletniej umowy z Sauberem, w którym zaczynał karierę.

Maurizio Arrivabene, szef Ferrari, zapewnił dziennikarzy, że decyzja była przemyślana i to on ją podejmował, "a nie Homer Simpson".

- Kiedy dokonujesz tego typu wyborów, to nie musisz wyłącznie myśleć o tym, co tu i teraz. Nie patrzymy tylko na przyszły rok, patrzymy na to, kto będzie stanowić przyszłość tego zespołu - oznajmił Arrivabene.

- Nie ma to żadnego związku z szacunkiem, jakim darzę Kimiego jako kierowcę i człowieka. Jeśli mamy podjąć decyzję w związku z przyszłością, to myślę, że była ona dobra dla nas i dla Kimiego. Doceniamy to, co dla nas zrobił - mówił.

Arrivabene dał też kredyt zaufania Leclercowi, zapewniwszy, że nikt w Ferrari nie będzie od niego wymagać cudów w pierwszym sezonie występów. Będzie to najmłodszy kierowca tej ekipy w F1 od 1961 roku.

- Pierwszym, prawdopodobnie bardzo dużym błędem byłoby nakładanie na jego barki zbyt dużej presji. Charles podpisał kontrakt z akademią Ferrari w listopadzie 2015 roku. Zaprojektowaliśmy w umowie jego przyszłość w Formule 1, by mógł zrobić kolejny krok do przodu. Wszystkie zespoły tak postępują i to dobre dla tego sportu, bo w ten sposób buduje się jego przyszłość - stwierdził.

