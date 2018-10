Formuła 1. Czy Lewis Hamilton doścignie Michaela Schumachera?

Lewis Hamilton pędzi po piąty w karierze tytuł mistrza świata i zasadne staje się pytanie, czy uda mu się w niedługim czasie dogonić najlepszego kierowcę w historii Michaela Schumachera, który jako jedyny wywalczył siedmiokrotnie mistrzostwo świata.

Schumacher zgarnął tytuł po raz siódmy w 2004 roku. Wydawało się, że jego osiągnięcie przetrwa wiele dekad, tymczasem nie jest to już takie pewne za sprawą znakomitego 33-letniego Hamiltona i jego zespołu. Kontrakt Brytyjczyka obowiązuje jeszcze przez dwa lata, więc do ataku na rekord słynnego Niemca bez wątpienia dojdzie. Wpływ na powodzenie tej misji ma też fakt, że zmiana regulacji dotyczących silników nastąpi w 2021 roku i dopiero wtedy może dojść do większych przetasowań w stawce.

- Powiedzmy, że wywalczycie mistrzostwo i Lewis zdobędzie kolejne, czy da radę dobić do siedmiu? - mistrz świata z 1996 roku Damon Hill zapytał szefa zespołu Mercedesa Toto Wolffa w telewizji Sky Sport.

- Myślę, że ważne jest, aby wymyślać siebie na nowo i wyznaczać nowe cele. Zawsze istnieje ryzyko spoczęcia na laurach, kiedy nie masz przed sobą celów. Dlatego stawiamy sobie ambitne cele - odpowiedział Wolff. Ambitniejsze zadanie niż dogonienie Schumachera trudno sobie wyobrazić.

Ale Hamilton nie tylko pod względem mistrzowskich tytułów bardzo zbliżył się do legendarnego niemieckiego kierowcy, a niekiedy nawet już go prześcignął. Przemawiają za tym również inne statystyki. Brytyjski kierowca uzyskał np. więcej pole position od Schumachera. W Japonii zgarnął pierwsze miejsce startowe po raz 80. na 225 Grand Prix, podczas gdy 49-letni "Schumi" miał ich 68 w 307 zawodach.

Na torze Suzuka Hamilton wygrał 71. wyścig w karierze i pod tym względem jest od Schumachera słabszy o 20 wygranych, a do tego 131 razy stawał na podium. Tymczasem Niemiec dojeżdżał "na pudle" 155-krotnie. W latach 1996-2006 Schumacher wygrał w Ferrari 72 wyścigi, a Hamilton w niecałe sześć sezonów dojeżdżał na pierwszej pozycji w 50 Grand Prix w Mercedesie. Schumacher po raz pierwszy tytuł zdobywał z Benettonem w wieku 25 lat. Hamilton był dwa lata młodszy, gdy cieszył się ze swojego sukcesu w McLarenie w 2008 roku. Co ciekawe swój piaty tytuł "Schumi" świętował mając 33 lata, czyli tyle samo, ile będzie mieć Hamilton, kiedy przypieczętuje mistrzostwo w tym sezonie.

A jest to niemal przesądzone, bo kierowca Mercedesa ma 67 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Sebastianem Vettelem. Brytyjczykowi szyki mogłaby popsuć tylko jakaś nagła katastrofa.

W przyszłym roku Mercedes przystąpi do obrony tytułu będąc jedynym zespołem z czołówki, który nie dokonał żadnych zmian na fotelach kierowców czy w technologii. To też jest ważne w kontekście ewentualnych kolejnych mistrzostw dla Hamiltona, bo jego partnerem jest Valtteri Bottas. Fin gra dla drużyny, co pokazał karnie wykonując jej polecenia, jak chociażby w Rosji, dzięki czemu brytyjski partner mógł cieszyć się ze zwycięstwa, co pozwoliło zwiększyć przewagę nad Vettelem

Współpraca układała się zupełnie inaczej, kiedy drugim z kierowców Mercedesa był Nico Rosberg, który w 2016 roku ubiegł Hamiltona w walce o tytuł.

Natomiast Ferrari obok Sebastiana Vettela, czterokrotnego mistrza świata, posadzi w przyszłym sezonie młodego Charlesa Leclerca. Można się zastanawiać, czy ambicje obu zawodników uda się pogodzić. Nie wiadomo, jak Niemiec będzie się dogadywać z mniej doświadczonym partnerem. Z kolei Red Bull rozpocznie współpracę z nowym dostarczycielem jednostki napędowej (Honda) i dopiero okaże się, czy będzie w stanie nawiązać walkę z silnikami mercedesów i ferrari.

Hamilton sprawia wrażenie znacznie bardziej spokojniejszego kierowcy niż najgroźniejszy konkurent Sebastian Vettel. Brytyjczyk nie popełnia błędów w tym sezonie i jeździ z całkowicie chłodną głową. Tymczasem Vettel na torze potrafi być w gorącej wodzie kąpany. Jeśli Niemiec nie popracuje nad nastawieniem mentalnym do wyścigów będzie mu trudno zatrzymać Hamiltona. Brytyjczyk, jeśli tylko Mercedes zagwarantuje mu odpowiedni samochód, ma więc z całą pewnością wszystko, aby postawić się w przyszłości w jednym rzędzie z samym Michaelem Schumacherem.

