Nowy sezon Formuły 1 rozpoczyna się w najbliższy weekend w Australii. Robert Kubica w zespole Williamsa będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego i rozwojowego. Po ostatnich testach w Barcelonie pojawiło się wiele głosów, że to błąd. – On pokazał, że jest najlepszym zawodnikiem w ekipie. Zasługuje na zdecydowanie więcej, a siedzi na ławce – napisał w dzienniku „El Confidential”, znany hiszpański ekspert Javier Rubio.

Doświadczony dziennikarz od ponad 30 lat zajmuje się tematem Formuły 1. Niedawno uważnie śledził bardzo udane dla Polaka testy na torze Catalunya. Dość niespodziewanie Kubica uzyskiwał lepsze czasy od dwóch podstawowych kierowców brytyjskiego teamu, a więc Kanadyjczyka Lance’a Strolla oraz Siergieja Sirotkina z Rosji. Teraz w „El Confidential” pojawił się ciekawy artykuł odnoszący się do tej sprawy.

- W Williamsie niewiele czasu zajęło zrozumienie tego, jak doświadczony jest Polak i jaką ma osobowość. Wobec młodszych kolegów pełni teraz rolę na wzór opiekuna technicznego. Musiał ich uczyć w Barcelonie, w jaki sposób utrzymywać temperaturę opon, gdy na torze panują trudne warunki atmosferyczne. Kubica był ponoć zaskoczony, że niektórzy nic nie wiedzą o tym, w jaki sposób to robić. Widać, że brakuje im doświadczenia w wielu sprawach – pisze Rubio.

Kubica na początku 2011 roku doznał bardzo poważnych obrażeń ręki podczas rajdu we Włoszech. Tak naprawdę cudem przeżył. Potem z wielkim trudem wracał do sportu motorowego. Teraz jest o krok od powrotu do wyścigu Formuły 1.

Można spodziewać się, że Polak prędzej niż później zaprezentuje się w jednym z Grand Prix. Na razie pełni rolę kierowcy rezerwowego i zajmującego się rozwojem.

- Przeważnie moje oczekiwania są na dość niskim poziomie. Zaczynam wierzyć w coś, gdy pewnie rzeczy dochodzą do realizacji. W pewnej chwili czułem, że to ja zaprezentuję się w otwierającym sezon wyścigu w Australii – przyznał kilka dni temu 33-letni Polak.

Jak podaje „El Confidential”, Kubica podczas ostatnich testów ponownie pokazał znakomitą wiedzę i podejście do pracy. Wszystkim świetnie się z nim współdziała. Nasz zawodnik nie miał również problemów z tym, aby skrytykować słabości samochodu Williamsa o oznaczeniu FW41.

- Mimo tego, że Polak udowodnił w czasie testów w Abu Zabi oraz Barcelonie, że jest najlepszym kierowcą Williamsa, to teraz siedzi na ławce rezerwowych – dodaje w tekście Javier Rubio.

Grand Prix Australii już w najbliższą niedzielę na torze w Melbourne.

Srogi