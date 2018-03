Formuła 1. Genialne posunięcie dało zwycięstwo Sebastianowi Vettelowi

W kwalifikacjach Lewis Hamilton otarł się o perfekcję, ale w wyścigu kierowca Mercedesa musiał uznać wyższość najgroźniejszego konkurenta do tytułu mistrzowskiego. Grand Prix Australii wygrał Sebastian Vettel przed Hamiltonem i kolegą z Ferrari Kimim Raikkonenem. Dla niemieckiego kierowcy było to setne podium w karierze.

Zdjęcie Sebastian Vettel of Germany driving the (5) Scuderia Ferrari SF71H leads Lewis Hamilton of Great Britain driving the (44) Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes WO9 /Getty Images

- Jestem tak bardzo szczęśliwy z tego okrążenia, było naprawdę dobre. Zawsze dążę do perfekcji i na tym okrążeniu byłem jej najbliżej - emocjonował się w sobotę mistrz świata Lewis Hamilton, który na ostatnim okrążeniu kwalifikacyjnym rozbił bank, wyprzedzając drugiego Raikkonena aż o 0,664 sekundy.

W trakcie właściwej walki o pierwsze punkty w sezonie do tej perfekcji Hamiltonowi trochę jednak zabrakło. Już po sobotnich kwalifikacjach Hamilton zachodził w głowę, jak Ferrari może być takie szybkie. Prawdziwego bólu głowy mistrz świata dostał już w trakcie wyścigu. Zawody w Albert Park od początku toczyły się pod dyktando Hamiltona, aż na półmetku doszło do wirtualnej neutralizacji. Wtedy Sebastian Vettel zjechał w tym czasie na zmianę opon i wrócił na tor... przed Hamiltonem. - Jak to możliwe? - pytał przez radio brytyjski kierowca.

Rozdrażniony Hamilton rzucił się do odrabiania strat i z okrążenia na okrążenie coraz mocniej naciskał Vettela. W ekspresowym tempie odrabiał straty do Niemca, miał go już na pół sekundy, ale na 11 kółek przed końcem przez moment znalazł się poza torem. Zapłacił za to co najmniej dwie sekundy, czyli był to koniec walki o zwycięstwo w pierwszych zawodach w sezonie. W końcówce Hamilton musiał jeszcze uważać, by nie stracić drugiego miejsca na rzecz Kimiego Raikkonena, ale w czołówce nie doszło już do żadnych zmian.

Lewis Hamilton w niedzielę mógł wyrywać sobie włosy z głowy, ale prawdziwymi pechowcami okazali się kierowcy Haasa. Kevin Magnussen i Romain Grosjean walczyli o podium w Australii, tymczasem w ciągu dwóch okrążeń obaj wypadli z gry w wyniku błędu ekipy technicznej, a konkretnie awarii sprzętu do mocowania kół w samochodzie.

Z powodu niedokręconego koła najpierw z rywalizacją pożegnał się Duńczyk, po czym po chwili to samo spotkało Grosjeana, który ledwo zdążył wyjechać z alei serwisowej, a podzielił los kolegi z teamu. Nie dość, że dla Haasa wszystko legło w gruzach, to jeszcze należy oczekiwać, że amerykańska stajnia będzie musiała zapłacić grzywnę za wypuszczenie na tor niesprawnych samochodów.

W innej lidze pechowców znalazł się Siergiej Sirotkin, z którym Robert Kubica z różnych względów przegrał walkę o miejsce w składzie Williamsa. Rosjanin zakończył wyścig w Australii już na siódmym okrążeniu. Stajnia Kubicy nie będzie wspominała tego wyścigu najlepiej. Drugi z kierowców Williamsa Lance Stroll zakończył Grand Prix Australii na odległej 14. pozycji, tuż za debiutującym Charlesem Leclerkiem.