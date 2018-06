Formuła 1. Grand Prix Kanady: Vettel wywalczył pole position

Sebastian Vettel (Ferrari) wywalczył pole position przed Grand Prix Kanady. Drugi czas w kwalifikacjach uzyskał Valtteri Bottas (Mercedes), tracąc do Niemca 0,093 s, a trzeci Max Verstappen (Red Bull Racing) stracił do najszybszego 0,173 s. Znów na całej linii zawiedli kierowcy Williamsa, którzy po raz kolejny nie awansowali choćby do Q2.

Drugi podczas trzeciego treningu Vettel z każdą kolejną odsłoną kwalifikacji spisywał się lepiej. Do Q3 awansował z czwartym czasem (za Ricciardo, Verstappenem i Bottasem), ale w końcówce był klasą sam dla siebie. Z czasem okrążenia 1.10,764 pobił rekord toru.

- Lubię ten tor, ale wczoraj mieliśmy tu kłopoty, nie mogąc złapać odpowiedniego rytmu. Dziś było inaczej. W każdej kolejnej fazie kwalifikacji nasz samochód był szybszy - powiedział szczęśliwy Vettel.

Dla kierowcy Ferrari to już 54. pole position w karierze i czwarte w obecnym sezonie.

Zachwycony swoim trzecim miejscem był Verstappen. - Cały weekend jest dla nas na razie świetny. A trzecia lokata to już w ogóle coś wspaniałego - przyznałpo swoim występie Holender.

Sporym rozczarowaniem jest dopiero czwarte miejsce Lewisa Hamiltona (Mercedes), który wygrywał w Montrealu już sześciokrotnie. Brytyjczyk miał jednak w kwalifikacjach problemy z hamowaniem.

W Q1 z kwalifikacjami pożegnali się Gasly, Stroll, Sirotkin, Ericsson i Grosjean. Gasly z czołowej "15" wyleciał podczas ostatniej minuty, a Grosjean nawet nie zdołał opuścić strefy serwisowej po eksplozji silnika.

Znów rozczarowali kierowcy Williamsa. Kanadyjczyk i Rosjanin wciąż zajmują pozycje pod koniec stawki. Strollowi do awansu do Q2 zabrakło 0,592 s, a Sirotkinowi 0.645 s. To jednak nie widzi, biorąc pod uwagę dyspozycję podczas trzeciego treningu, gdy obaj uzyskali dwa z trzech najgorszych czasów.

- Trudno przełknąć taki występ. Przy stracie 0,6 s do miejsca dającego awans nawet perfekcyjne pokonanie toru nic nie daje - powiedział niezadowolony Stroll.

Po Q2 ze strefy serwisowej wyjechać już nie mogli Magnussen, Hartley, Leclerc, Alonso i Vandoorne.

Niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 20:10.

