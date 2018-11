Formuła 1. Hamilton najszybszy w kwalifikacjach, ale czy będzie pole position?

Lewis Hamilton z Mercedesa był najszybszy (1:07.281) w kwalifikacjach do Grand Prix Brazylii, ale niewykluczone, że straci pierwsze miejsce startowe, jeśli sędziowie zdecydują się ukarać go cofnięciem ze względu na incydent na torze. Drugi czas uzyskał Sebastian Vettel (1:07.374) z Ferrari, który także był bohaterem kontrowersji, a trzecie miejsce zajął Valtteri Bottas (1:07.441).

Najważniejsza sprawa w sezonie 2018 jest rozstrzygnięta, bo Lewis Hamilton z Mercedesa w poprzednim Grand Prix zapewnił sobie piąte w karierze mistrzostwo świata, ale nie oznacza to, że w kwalifikacjach do kolejnego wyścigu w Brazylii nie brakowało spięć i kontrowersji.

Działo się na torze i poza nim. Niedługo po rozpoczęciu kwalifikacji zaczęło kropić, co nie przerodziło się w regularny deszcz, ale Sebastian Vettel ostrzegał przez radio, że spadają duże krople w zakrętach 13. i 14. Ostatecznie dla zespołów opady nie nasiliły się, więc nie trzeba było szczególnie kombinować z doborem opon. Kierowcy jeździli na oponach miękkich i supermiękkich.

Niemiec z Ferrari był bohaterem kontrowersji w drugiej części kwalifikacji, kiedy został wezwany do ważenia samochodu, co skłoniło stewardów. Vettel najpierw wjechał na wagę, został poproszony o wyłączenie silnika, co zrobił po chwili, ale ponownie odpalił auto i samodzielnie z niej zjechał, a nie został zepchnięty i waga się popsuła. Stewardzi zdecydowali się zbadać tę sprawę.

Inne kontrowersje, także w Q2, wywołał Lewis Hamilton w drugiej części kwalifikacji. Świeżo upieczony mistrz świata uzyskał najlepszy czas (1:07.281), ale niewykluczone, że zostanie cofnięty na starcie, bo stewardzi badali jego zachowanie na torze, gdy zajechał drogę jadącemu pomiarowe okrążenie Siergiejowi Sirotkinowi. Sytuacja wyglądała groźnie i było blisko wypadku. Większość ekspertów oceniła, że Brytyjczyk raczej nie uniknie kary. To dziesiąte pole position Hamiltona w sezonie i 100. Mercedesa w Formule 1. Drugi czas uzyskał Vettel (1:07.374), a trzeci kolega Hamiltona z teamu Valtteri Bottas (1:07.441).

