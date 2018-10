Formuła 1. Hamilton pochwalił Mercedesa za decyzje

Lewis Hamilton pojedzie z pierwszego miejsca startowego w Grand Prix Japonii. To ósme pole position kierowcy Mercedesa na 17 GP tego sezonu, a także 80. w karierze. Brytyjski obrońca tytułu pochwalił swój zespół za podejmowanie w sobotnich kwalifikacjach odpowiednich decyzji.

Hamilton był najszybszy na wszystkich trzech treningach przed kwalifikacjami w Japonii. W walce o pole position potwierdził prędkość, choć na torze Suzuka popadywał deszcz, co wprowadziło lekki chaos, szczególnie w ostatniej części czasówki. - Sesja zaczęła się dobrze, ale wyglądałeś z garażu i widzisz, że pada, kropi, że jest bardzo wilgotno, widziałem kilka oberków. Ciężko było przewidzieć, czy tor będzie suchy czy mokry. My nie jeździliśmy na treningach z ustawieniem na wilgotną nawierzchnię i wydawało się, że w Q3 będzie mokro - relacjonował Hamilton.

Reklama

Ale Mercedes dobrze przewidywał sytuację, co pozwoliło Hamiltonowi zająć pierwsze miejsce startowe, a jego koledze z zespołu Valtteriemu Bottasowi drugie. Oznacza to, że po raz drugi z rzędu Mercedes zgarnął w kwalifikacjach dublet.

- Czekaliśmy w garażu, żeby ktoś wyjechał przed nami. Myślę, że jako zespół podjęliśmy dziś odpowiednią decyzję - przyznał Hamilton. Czekanie nie było łatwe, bo kierowcy z powodu deszczu mieli tylko jeden przejazd w Q3. - Trochę rozczarowaliśmy się, że nie dało się przejechać drugiego okrążenia. Dziś pod względem timingu wykonano świetną robotę, nie było żadnych błędów, choć jak zwykle było mnóstwo presji w kwalifikacjach. Ale wszyscy zachowali spokój.

- Bycie w tym zespole to niesamowita podróż. Wydaje mi się, że 80 pole position to nie koniec. Jest to jednak osiągnięcie i jestem z tego dumny. Sześć ostatnich lat z tym zespołem to wspaniała historia. Jestem wdzięczny wszystkim za ciężką pracę, dzięki czemu mogłem w pełni pokazać umiejętności - dodał 33-latek, który jest bliski wywalczenia piątego mistrzostwa świata w karierze.

Hamilton ma 50 punktów przewagi nad najgroźniejszym konkurentem Sebastianem Vettelem z Ferrari. Razem z GP Japonii pozostało do końca sezonu pięć wyścigów. Branżowe serwisy przekonują, że tylko kataklizm może Brytyjczykowi odebrać kolejne mistrzostwo. Jeśli tak się stanie, to kierowca Mercedesa zostanie dopiero piątym zawodnikiem z pięcioma tytułami po Michaelu Schumacherze (7) i Juanie Manuelu Fangio (5).