Formuła 1. Hamilton zagrał na nosie Ferrari, 79. pole position Brytyjczyka

Ferrari od pierwszych treningów w Singapurze wykręcało lepsze czasy od Mercedesa. Sebastian Vettel był pewien, że w kwalifikacjach będzie szybszy. Tymczasem Lewis Hamilton zagrał im na nosie. Brytyjczyk z kapitalnym czasem wygrał Q3 i do niedzielnego wyścigu wystartuje z pole positon. Drugi był Max Verstappen (Red Bull), a dopiero trzeci Vettel.

Do pierwszej niespodzianki doszło już podczas pierwszej części kwalifikacji do Grand Prix Singapuru. Przez długi czas na granicy awansu do Q2 znajdował się Kevin Magnussen (Haas). W ostatniej chwili lepszy czas wykręcił Marcus Ericsson, który zepchnął Duńczyka na 16. lokatę, pierwszą oznaczającą odpadnięcie z dalszej rywalizacji. Na tor nie wrócili również 17. Brendon Hartley (Toro Rosso), 18. Stoffel Vandoorne (McLaren) oraz duet Williamsa 19. Siergiej Sirotkin i 20. Lance Stroll. Więcej szczęścia miał Lewis Hamilton, który Q1 zakończył na 14. pozycji.

Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel próbowali taktycznej zagrywki i Q2 rozpoczęli na oponach ultramiękkich. Okazało się jednak, że nie zapewniły one odpowiedniego tempa i obaj kierowcy Ferrari przerzucili się na ogumienie hipermiękkie. To zapewniło im pewny awans do trzeciej części kwalifikacji. Do niej nie awansowali 11. Fernando Alonso (McLaren), 12. Carlos Sainz (Renault), który narzekał na brak przyczepności, 13. Charles Leclerc, 14. Marcus Ericsson (obaj Sauber) oraz 15. Pierre Gasly (Toro Rosso).

Trzecia część kwalifikacji rozpoczęła się od kapitalnego okrążenia w wykonaniu Lewisa Hamiltona. Kierowca Mercedesa był bliski zejścia poniżej minuty i 36 sekund. Wszyscy w Mercedesie wpadli w szał radości. Od początku rywalizacji w Singapurze zwiastowano zwycięstwo Ferrari w kwalifikacjach, tymczasem w najważniejszym momencie kierowcy z włoskiej stajni zawiedli. Sebastian Vettel, który buńczucznie twierdził, że Mercedes jest wolniejszy, zajął dopiero 3. miejsce. Do Brytyjczyka stracił ponad 0,6 sekundy. Drugie miejsce wywalczył Max Verstappen (Red Bull), który wystartuje z pierwszej linii. Drugą linię zamknął Valtteri Bottas (Mercedes), a Kimi Raikkonen zajął dopiero 5. lokatę. Dla Hamiltona będzie to 79. start z pole position.

Wyniki kwalifikacji do GP Singapuru:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Kimi Raikkonen (Ferrari)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull)

7. Sergio Perez (Racing Point Force India)

8. Romain Grosjean (Haas)

9. Esteban Ocon (Racing Point Force India)

10. Nico Huelkenberg (Renault)

11. Fernando Alonso (McLaren)

12. Carlos Sainz (Renault)

13. Charles Leclerc (Sauber)

14. Marcus Ericsson (Sauber)

15. Pierre Gasly (Toro Rosso)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Brendon Hartley (Toro Rosso)

18. Stoffel Vandoorne (McLaren)

19. Siergiej Sirotkin (Williams)

20. Lance Stroll (Williams)