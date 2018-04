Formuła 1. Kubica: Więcej współpracuję z Lancem Strollem

Kierowca rozwojowy ekipy Williamsa Robert Kubica przyznaje, że w roli trzeciego zawodnika w stajni z Grove ma pełne ręce roboty. Za najmłodszą parą w stawce Formuły 1 nieudana inauguracja sezonu podczas Grand Prix Australii, ale krakowianin niestrudzenie dzieli się swoim doświadczeniem i intensywnie pracuje, by bolid ich stajni był coraz bardziej konkurencyjny w stawce najlepszych "jedynek".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubica na torze, Vettel najszybszy. Wideo Eurosport

Ostatnio Kubica był bohaterem konferencji prasowej w Warszawie, w związku z podpisaniem umowy rocznej współpracy z grupą LOTOS. Przy tej okazji polski rodzynek w Formule 1, który po heroicznej walce wrócił do najbardziej elitarnej serii wyścigowej na świecie, cierpliwie odpowiadał na pytania wielu dziennikarzy.

Reklama

Polak jednoznacznie deklarował, że skupia się na jak najlepszym wykonywaniu swoich aktualnych obowiązków, ale jednocześnie jasno dawał do zrozumienia, że ta rola nie jest spełnieniem jego marzeń. Celem Kubicy jest powrót tam, gdzie przed laty już zdążył olśnić fachowców swoim wielkim talentem, czyli do wyścigów F1.

Niewykluczone, że tak się stanie, chociaż jak pokazało Polakowi niedawne doświadczenie przy angażu do Williamsa, atuty stricte sportowe w Formule 1 to jedno, a niebagatelne znaczenie mają kwestie finansowe. Innymi słowy chodzi o "posag", jakim kierowca jest w stanie zasilić budżet zespołu.

W kierunku Kubicy padło pytanie, czy obecni wyścigowi kierowcy Williamsa 19-letni Lance Stroll i 22-letni Siergiej Sirotkin ochoczo korzystają z jego rad i podpowiedzi.

- Przychodzą i pytają, choć każdy robi swoje, ja też. Mogę powiedzieć, że więcej współpracuję ze Strollem niż Sirotkinem. Żeby od razu wyjaśnić, to nie jest nic związanego ze mną, ani z nimi, tylko po prostu tak się dzieje. Może też dlatego, że Stroll już przeszedł przez sezon w F1 i dokładnie wie, na co się pisze, a co nie jest łatwe - wyjawił Kubica w rozmowie z reporterem TVP Sport.

Krakowianin dodał: - Jednak obaj mają stosunkowo małe doświadczenie, zresztą jak każdy, kto zaczynał. Formuła 1 jest skomplikowanym sportem. Często wydaje się, nawet kierowcom, którzy startowali w niższych seriach wyścigowych, takich jak GP2, że to są tylko wyścigi szybsze. A to są bardzo skomplikowane i bardzo czułe bolidy - wyjaśnił Polak.

Art