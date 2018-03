Formuła 1. Lewis Hamilton spodziewa się przedłużenia kontraktu

Brytyjski zawodnik z sukcesami od lat startuje w barwach Mercedesa. Kontrakt Lewisa Hamiltona wygasa jednak z końcem tego sezonu. - Jestem przekonamy, że do podpisania dojdzie wcześniej albo później, ale to się uda – powiedział 33-letni kierowca w dzienniku La Repubblica.

- Jeszcze niczego nie ustaliliśmy oficjalnie, ale atmosfera między nami jest bardzo dobra. Jesteśmy w tej kwestii spokojni. Mam już porozumienie z zespołem, a o oni ze mną. Mam nadzieję, że wkrótce podpiszemy nową umowę. Jeśli to nie stanie niezbyt szybko, to nie będę miał z tym problemów. Ale jestem pewny, że to się uda - powiedział czterokrotny mistrz świata, który w nowym cyklu będzie bronił tytułu.

Nowy sezon, który startuje pod koniec tego miesiąca będzie kolejnym, w którym Brytyjczyk będzie jednym z faworytów. Wielu ekspertów typuje, że mocna będzie ekipa Red Bulla.

- To prawda. Zgadzam się z moim szefem Toto Wolffem. Oni mogą być czarnym koniem. Red Bull potencjalnie ma najszybszy samochód. Dzięki udoskonaleniom, które zrobili na pierwszy wyścig, będą w stanie zyskiwać na okrążeniu od dwóch do czterech dziesiątych sekundy – dodał Lewis Hamilton.

Pierwszym GP w sezonie będą zmagania w Australii. Odbędą się one w dniach 23-25 marca w Melbourne.