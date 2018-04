Formuła 1. Lewis Hamilton wygrał "absurdalne" Grand Prix Azerbejdżanu

Kolizje walczących ze sobą kierowców Red Bulla, kraksa Romana Grosjeana i guma Valtteriego Bottasa zdecydowały o zwycięstwie Lewisa Hamiltona w GP Azerbejdżanu. Największym pechowcem był Sebastian Vettel z Ferrari, który długo jechał niezagrożony i wydawało się, że to on zgarnie trzecią wygraną w sezonie. Niemiec był czwarty. Drugie miejsce zgarnął Kimi Raikkonen, a trzecie Sergio Perez. Pierwsze punkty dla Williamsa zdobył Lance Stroll (8.).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Co się dzieje z Williamsem? Wideo Eurosport

W Baku najwięcej emocji przyniósł początek wyścigu i absurdalny koniec. Już na pierwszym okrążeniu na tor wjechał samochód bezpieczeństwa, bo doszło do kilku stłuczek i wykluczeń. Wśród pechowców znalazł się Siergiej Sirotkin. Rosjanin z Williamsa najpierw nie wyhamował i uderzył w tył samochodu Sergio Pereza, ale nie to sprawiło, że musiał się wycofać. Chwilę po kontakcie z autem Force India Sirotkin musiał uciekać do lewej strony i niemal w tym samy momencie wyprzedzał go Fernando Alonso, który przebił oponę rosyjskiego kierowcy i przy okazji uszkodził obie w swoim McLarenie.

Reklama

Sirotkin nie był w stanie kontynuować zawodów. Ten sam los spotkał Estebana Ocona z Force India, którego wykluczył kierowca Ferrari Kimi Raikkonen. Fin nie zmieścił się w zakręcie, starał się uprzedzić rywala, ale nie udało mu się to i wjechał w bok auta Ocona. Drugi z kierowców Williamsa Lance Stroll jechał z większym szczęściem. Kanadyjczyk walczył o miejsce pod koniec pierwszej dziesiątki. Ostatecznie dojechał do mety na ósmym miejscu.

Później do 11. okrążenia toczyła się zacięta rywalizacja ekip Renault i Red Bulla. Świetnie spisywali się Carlos Sainz i Nico Huelkenberg, którym po wielu atakach udało się wyprzedzić Maksa Verstappena i Daniela Ricciardo. Szczególnie emocjonująco wyglądała walka Sainza z Verstappenem. Ale Renault nie dało rado utrzymać czwartej i piątej pozycji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Rekordowy Ricciardo, problemy McLarena. Wideo Eurosport

Huelkenberg popełnił błąd, jego samochód zarzuciło i uderzył w bandę w tym samym miejscu, w którym zakończył zawody rok temu. O dalszej jeździe nie było mowy. W przypadku Hiszpana z Renault o stracie pozycji zdecydowało zużycie opon i konieczność ich wymiany.

Kierowcy Red Bulla toczyli następnie rywalizację między sobą, co skończyło się dla teamu kompromitacją na 40. okrążeniu, a do tego zdecydowało o losach rywalizacji. Ricciardo na prostej start-meta starał się wyprzedzić Verstappena, ale Holender nie chciał oddać pozycji, zajechał tor jazdy, przyhamował przed zakrętem i Australijczyk uderzył w tył samochodu Verstappena.

Oczywiście wyjechał samochód bezpieczeństwa, co było idealnym zbiegiem okoliczności dla Valtteriego Bottasa z Mercedesa. W chwili zderzenia kierowców Red Bulla Fin prowadził przed Sebastianem Vettelem, ale zawodnik Ferrari czekał na powrót na prowadzenie, kiedy Bottas zjedzie do garażu na pierwszą wymianę opon. Tymczasem Bottas mógł bez stresu zmienić opony, nie było ryzyka, że Vettel go wyprzedzi.

Na tym pech Niemca się nie skończył. W trakcie neutralizacji w poślizg wpadł Roman Grosjean i rozbił auto Haasa, co sprawiło tylko, że pobyt samochodu bezpieczeństwa na torze wydłużył się. Łącznie było takich okrążeni siedem, a do ściągania zostały tylko cztery. W poprzednim Grand Prix w Bahrajnie neutralizacja pomogła Red Bullowi, a tym razem skorzystał na niej Mercedes.

Jak tylko rywalizację wznowiono Vettel zaatakował Bottasa, ale przestrzelił zakręt, straciwszy drugą pozycję. Wyprzedzili go Hamilton oraz Raikkonen. Wszystko wskazywało na to, że Bottas przetnie linię mety jako pierwszy. Dwa okrążenia przed końcem Fina najechał jednak na jakąś część, złapał gumę i na pierwsze miejsce wskoczył Lewis Hamilton, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w sezonie. Vettel stracił trzecią pozycję, bo dał się wyprzedzić Sergiowi Perezowi z Force India. Czterokrotny mistrz świata jeszcze atakował, ale podium nie odzyskał. Kimi Raikkonen finiszował natomiast jako drugi.

kip

Poniżej zapis relacji z wyścigu:





Samochód bezpieczeństwa pojawił się już na pierwszym okrążeniu podczas Grand Prix Azerbejdżanu! Stało się tak po tym, jak ogromne problemy tuż po starcie mieli Siergiej Sirotkin i Esteban Ocon, ale także Fernando Alonso i Kimi Raikkonnen. Ci dwaj pierwsi musieli wycofać się z wyścigu.



Fatalnie wygląda też sytuacja Alonso, którego bolid nie jest w pełni sprawny. Hiszpan miał duże pretensje do Sirotkina, bo to ich bolidy miały feralny kontakt na początku wyścigu. Wycofanie się Rosjanina to bardzo zła informacja dla zespołu Williamsa, który wreszcie liczył na punkty w tym sezonie Formuły 1. Teraz na torze jedzie jedynie Kanadyjczyk Lance Stroll.



Najlepiej wyścig zaczął się dla Sebastiana Vettela i Lewisa Hamiltona, ale na pozycji lidera po zwycięstwo zmierza Valtteri Bottas. To właśnie fiński kierowca Mercedesa na 39. okrążeniu zanotował najszybszy czas na torze - 1:45,1.

Na 40. okrążeniu wielki dramat spotkał kierowców Red Bulla. Walka obu kierowców o miejsce zakończyła się spektakularnym zderzeniem, po którym Verstappen i Ricciardo wykluczyli się z wyścigu. Winnym tej sytuacji raczej był Verstappen, który jechał przed Ricciardo i zablokował kolegę z zespołu na drodze hamowania. Australijczyk nie mógł już wyhamować rozpędzonego bolidu. Coś niesamowitego, w boksie ekipy spod znaku czerwonego byka szok i niedowierzanie! Na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa.



Przygodę ze ściganiem w Baku podczas neutralizacji, po uderzeniu w okalającą tor bandę, zakończył na 43. okrążeniu też Francuz Roman Grosjean z zespołu Haas. Rozbić auto, jadąc za samochodem bezpieczeństwa, to wielka sztuka... Usunięcie rozbitego bolidu, przy pomocy dźwigu, chwilę zajęło służbom porządkowym.

Na 48. okrążeniu wielką cenę za atak na pierwsze miejsce zapłacił Vettel. Niemiec wjechał od wewnętrznej pod bolid Bottasa, ale siła odśrodkowa wyrzuciła go za zewnętrzną i z drugiej pozycji spadł na 4. miejsce.



Krótko potem miał miejsce kolejny zwrot akcji! Zniszczeniu uległa tylna opona w bolidzie Bottasa i jadący na pozycji lidera Fin odpadł z wyścigu na trzy okrążenia przed metą. Pozycję lidera objął Hamilton.

Na ostatnim okrążeniu Hamilton jechał przed Raikkonenem i Perezem, a na ósmej pozycji do mety zmierzał jedynak z Williamsa - Lance Stroll. Sytuacja w czołówce już do końca nie uległa zmianie.