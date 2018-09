Formuła 1. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Singapuru

Brytyjski kierowca pewnie zmierza po drugie z rzędu, a piąte w karierze mistrzostwo świata. Lewis Hamilton w samochodzie Mercedesa wygrał Grand Prix Singapuru. To jego siódmy triumf w sezonie. Drugi był Max Vertappen z Red Bulla, a trzeci Sebastian Vettel w bolidzie Ferrari. Co ciekawe, pierwsza szóstka na mecie, wyglądała tak samo jak ta na starcie wyścigu.

Tak naprawdę emocje w tym dniu mieliśmy tylko dwukrotnie. Najpierw na samym początku, gdy po kolizji kolegów z zespołu Force India, zmagania po zderzeniu ze ścianą musiał zakończyć Esteban Okon. Sergio Perez jechał dalej.

Hamilton, który w sobotę po raz 79. wygrał kwalifikacje, świetnie rozpoczął i kontrolował wydarzenia na torze. Na chwilę drugie miejsce z eliminacji stracił Verstappen, ale potem odzyskał je na rzecz Vettela.

Na 36. okrążeniu doszło do ostrej walki Pereza z kierowcą Williamsa Siergiejem Sirotkinem. Kilka kilometrów potem Rosjanin po kolizji z Meksykaninem uszkodził bolid. Kolega Roberta Kubicy z zespołu miał problem z oponą. Wtedy też musiał zdublować go Hamilton, który stracił przy tym sporo czasu. Na szczęście dla niego utrzymał prowadzenie.

Ostatecznie Hamilton wygrał po raz czwarty w Singapurze i kontynuuje najlepszy sezon w karierze. Łącznie w karierze ma już 69. zwycięstw i umocnił się na drugiej pozycji w klasyfikacji wszech czasów.

- To był naprawdę trudny wyścig. Miałem świetny start. Nasz zespól nigdy się nie poddaje i nie traci wiary. Traktuje to GP jako jedno z moich ulubionych. Czuję się naprawdę szczególnie. Miałem trochę kłopotów, gdy musieliśmy mijać dublowanych kierowców. Przez moment miałem serce w gardle, bo Verstappen był blisko. Na szczęście wszystko się udało – powiedział brytyjski zawodnik, dla którego to był drugi triumf we wrześniu. Dwa tygodnie temu zwyciężył GP Włoch.

Wydawało się, że Vettel będzie drugi, ale na pit-stopach lepiej spisywali się mechanicy Red Bulla i dzięki temu za Hamiltonem rywalizację ukończył Verstappen. Czwarty był Bottas, który w fińskiej rywalizacji ładnie walczył z Raikkonenem. Za nimi dojechał Ricciardo.

A kierowcy Williamsa jak zwykle dojechali na dalekich miejscach. 14. lokatę zajął Kanadyjczyk Lance Stroll, a 19., a więc ostatni był Sirotkin.

Po tym zwycięstwie i kolejnych 25 punktach, Hamilton ma już 40 "oczek" przewagi nad Vettelem. Niemiec musi się chyba pogodzić z marzeniem o tytule.