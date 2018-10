Formuła 1. Lewis Hamilton wygrał wyścig o GP Japonii

Jeśli to miała być ostatnia szansa Sebastiana Vettela na nawiązanie walki z Lewisem Hamiltonem o mistrzostwo świata, to właśnie ją pogrzebał. W Grand Prix Japonii Niemiec zajął dopiero szóste miejsce, choć w sumie powinien zadowolony, bo w pewnym momencie był przedostatni. Wygrał Lewis Hamilton przed Valtterim Bottasem i Maksem Verstappenem, który na początku wyścigu miał kolizję z Vettelem.

Zdjęcie Lewis Hamilton /AFP

- To najlepszy tor na świecie i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Cieszyłem się każdą sekundą tego przejazdu - uśmiechał się szeroko Hamilton, który w niedzielny poranek zaliczył 71. zwycięstwo w Formule 1 i być może kluczowe w tym sezonie.

Na cztery wyścigi do końca Hamilton ma już 67 punktów przewagi nad Vettelem i pewnie zmierza po drugi z rzędu i piąty w sumie tytuł mistrza świata.

Wszyscy przewidywali, że na Suzuce wiele się rozstrzygnie i tak też się stało, ale nikt nie mógł przewidzieć, że marzenia Sebastiana Vettela prysną już na ósmym okrążeniu. Na jednym z zakrętów Niemiec próbował wziąć Verstappena od wewnętrznej i szybko tego pożałował. Doszło do solidnego kontaktu między bolidami. Z tej próby siły górą wyszedł Verstappen, bo pojechał dalej, tymczasem Vettel zaliczył efektownego bączka i spadł na 19. miejsce. Verstappen został w niedzielę ukarany odjęciem pięciu sekund, ale za inny incydent z Kimim Raikkonenem, nie z Sebastianem Vettelem.

W taki sposób dopełnił się koszmarny weekend Vettela, który problemy miał już w sobotę, kiedy w wyniku błędu z doborem opon zajął odległe ósme miejsce. Przez cały weekend niemiecki kierowca próbował oszukać przeznaczenie i mimo wszystko poprawił się w porównaniu z kwalifikacjami, choć na pewno nie o taki sukces mu chodziło.

Kiedy Hamilton odbierał przez radio wyścigowe gratulacje za wielkiego szlema, czyli prowadzenie w wyścigu od początku do końca po zdobyciu pole position (80. w karierze) i najlepszy czas okrążenia, jak na ironię tego ostatniego pozbawił go Vettel na ostatnim kółku.

Następna runda GP F1 - wyścig o GP USA - odbędzie się 27 października.



Klasyfikacja zwycięzców wyścigów GP (* zaznaczono nadal czynnych zawodników):

Michael Schumacher (Niemcy) 91 (1991-2012)

Lewis Hamilton (W. Brytania)* 71 (2007- )

Sebastian Vettel (Niemcy)* 52 (2007- )

Alain Prost (Francja) 51 (1980-1993)

Ayrton Senna (Brazylia) 41 (1984-1994)

Fernando Alonso (Hiszpania)* 32 (2001- )

Nigel Mansell (W. Brytania) 31 (1980-1995)

Jackie Stewart (Szkocja) 27 (1965-1973)

Niki Lauda (Austria) 25 (1971-1985)

Jim Clark (Szkocja) 25 (1960-1968)

Juan Manuel Fangio (Argentyna) 24 (1950-1958)

Nico Rosberg (Niemcy) 23 (2006-2016)

Nelson Piquet (Brazylia) 23 (1978-1991)

Damon Hill (W. Brytania) 22 (1992-1999)

Mika Hakkinen (Finlandia) 20 (1991-2001)

Kimi Raikkonen (Finlandia)* 20 (2001- )