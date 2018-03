Formuła 1. Lewis Hamilton zbity z pantałyku

Kiedy w czasie neutralizacji Sebastian Vettel znienacka wyjechał z alei serwisowej tuż przed prowadzącym w Grand Prix Australii Lewisem Hamiltonem, brytyjski kierowca dopytywał przez radio, jak to w ogóle możliwe. Wielkie oczy miał też na konferencji prasowej.

Lewis Hamilton of Great Britain and Mercedes GP talks to the media during the launch of the Mercedes Formula One team's 2018 car, the W09, at Silverstone Circuit on February 22, 2018 in Northampton, England.

W Melbourne Hamilton przedzielił dwóch kierowców Ferrari - Vettela i Kimiego Raikkonena. Nie był jednak usatysfakcjonowany 2. miejscem, ponieważ w cuglach wygrał kwalifikacje i w niedzielnym wyścigu miał być poza zasięgiem. W istocie prowadził od początku, ale na półmetku doszło do neutralizacji, która przyniosła szczęście kierowcy Ferrari. Vettel znalazł się we właściwym miejscu o właściwej porze i po zmianie opon wyjechał na 1. miejscu. Prowadzenia w wyścigu nie oddał już do końca.

- W dalszym ciągu nie rozumiem, co się stało. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co powinienem zrobić. Pojawił się samochód bezpieczeństwa. Jechałem prostą, kiedy w ostatniej chwili dowiedziałem się, że z alei serwisowej wyjeżdża ferrari. Nawet nie wiedziałem, że zjechało do boksu. Od tego momentu aż do końca wyścigu nie wierzyłem w to, co się stało - przyznał Lewis Hamilton.

- Chciałem odzyskać 1. miejsce za wszelką cenę, niezależnie od tego czy straciłem je wyniku błędu, czy nie. Ryzykowałem, ale z drugiej strony mogłem stracić wszystkie punkty - podkreślił Brytyjczyk. W pewnym momencie Hamilton tracił do Vettela już tylko pół sekundy, ale złapał pobocze i stracił szansę na zwycięstwo.

- Koniec końców uważam, że podjąłem rozsądną decyzję. Sezon jest długi i nie kończy się na jednym wyścigu - słusznie zauważył Lewis Hamilton, który tak jak przed rokiem w Grand Prix Australii musiał się zadowolić drugim miejscem. Wygrał ponownie Sebastian Vettel.

