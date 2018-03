Formuła 1. Nowy sezon czas zacząć. Kubica dostanie szansę?

W niedzielę rusza nowy sezon F1, ale najważniejsze pytanie przed startem w Australii jest stare: czy Mercedes znów zdominuje rywalizację? Perspektywy broniącego tytułu Lewisa Hamiltona i walczącego z nim Sebastiana Vettela z Ferrari to pisanie historii, czym dla obu byłby piąty mistrzowski tytuł. Polscy kibice zastanawiają się, czy Robert Kubica będzie tę walkę tylko obserwować z garażu Williamsa.

Zdjęcie Bolid Ferrari /Imago

Michael Schumacher jest absolutnym rekordzistą w liczbie wywalczonych mistrzostw Formuły 1. Niemiec ma siedem tytułów. Drugi na liście Juan Manuel Fangio ma ich pięć. Trzecie miejsce z czterema triumfami zajmują Alain Prost, Sebastian Vettel i Lewis Hamilton.

- Widziałem, że potencjalnie mogę dołączyć do Fangio, co jest nawet ekscytującą perspektywą – powiedział Hamilton, który w przeszłości nie przywiązywał szczególnej wagi do bicia rekordów. 33-letni Brytyjczyk ma do dyspozycji świetny samochód, wsparcie wyjątkowo zgranej ekipy, ale jego dużym, o ile nie najpotężniejszym atutem, jest doświadczenie i psychika.- Czuję, że nigdy nie byłem w tak dobrej formie jak teraz – stwierdził.

Na ten fakt uwagę zwraca szef niemieckiego zespołu Toto Wolff, który zjawił się w Mercedesie w tym samym roku, co Hamilton i stoi za czterema mistrzostwami konstruktorów z rzędu. - Udowodnił, że możesz odnosić sukces nie będąc w ogóle egoistą i oportunistą. Sukces to kiepski nauczyciel i to trudne momenty sprawiły, że poza torem dojrzał jako osoba i umie radzić sobie z trudnymi dniami – podkreślił Wolff. Jeśli w tym sezonie Hamilton znów okaże się najlepszy, to rekord Schumachera nie musi majaczyć na horyzoncie, przeciwnie może nabrać wyrazistszych kształtów.

Ferrari z Sebastianem Vettelem chce tę hegemonię przełamać. Legendarna stajnia już w poprzednim sezonie miała mocny samochód. Problemem była niezawodność włoskiej ekipy i błędy kierowców.

- Najbardziej wyjątkowe jest wygrywanie z najlepszymi. Szukam wyłącznej satysfakcji w wygrywaniu razem z Ferrari, najsłynniejszym zespołem w historii paddocku. To mój najważniejszy cel. Chcę wygrywać z Ferrari i pokonywać najlepszych, a Lewis jest jednym z nich – mówił Niemiec.

W poprzednim sezonie walka Vettela z Hamiltonem osiągnęła temperaturę wrzenia w Grand Prix Azerbejdżanu. Niezwykle ambitny kierowca Ferrari uznał, że Hamilton celowo przed nim mocno zahamował i w rewanżu Vettel zrównał się z Mercedesem, po czym najechał kołami swojego auta na koła samochodu Brytyjczyka. Wyszło na to, że to Niemiec, mówiąc kolokwialnie, nie trzyma ciśnienia. Nie bez powodu przytacza się przed ruszającym w niedzielę sezonem istotę zachowania zimnej krwi, co Hamiltonowi wychodzi chyba lepiej. Zresztą Vettel nieco patetycznie mówiąc o wygrywaniu z Ferrari sam nakładał na siebie dodatkową presję.



Kubica znów nas zaskoczy?

Robert Kubica, co tu dużo mówić, dokonał nieprawdopodobnego wyczynu, powróciwszy do punktu, w którym w 2006 roku zaczynał karierę kierowcy wyścigowego w BMW Sauber. 33-letni Polak jest w zespole Williamsa rezerwowym. Barwy zasłużonej ekipy na torze reprezentują Siergiej Sirotkin i Lance Stroll. Kubica nieźle wypadał na tle młokosów w przedsezonowych testach, ale głównym zadaniem polskiego kierowcy pozostaje współpraca z inżynierami przy rozwoju auta.

Kubica w trakcie testów udowodnił, że potrafi grać dla zespołu i zarezerwowany dla siebie czas jednego dnia oddał Strollowi, bo uznał, że najważniejsze są kilometry kierowcy, który będzie się ścigać. Szefowie zespołu podkreślali, że to inicjatywa wyłącznie samego Kubicy. Trudno spodziewać się, by Williams walczył o najwyższe cele pod koniec roku. Jeśli do tego nie dojdzie, być może krakowianin otrzyma szansę spróbowania jeszcze raz swoich sił podczas Grand Prix. To myślenie życzeniowe na poziomie kibicowskim, ale przecież jeszcze nie tak dawno sądzono, że Polak jest w F1 skończony. Kubica udowodnił, że w jego przypadku nigdy nie można niczego wykluczyć. Także występu w tym sezonie.

Za kulisami jeszcze ciekawiej

Ciekawa rozgrywka toczy się w paddocku za kulisami. Nie jest tajemnicą, że nowi właściciele z Liberty Media nie przypadli wszystkim do gustu. Amerykańska korporacja od roku wprowadza swoje rządy i robi to intensywnie. Pojawiło się sporo nowych ludzi, doszło do kilku znaczących zmian, wymieniając choćby długoletnie logo Formuły 1. Z paddocku zniknęły modelki, co również nie wszystkim się spodobało.

Toto Wolff wypowiedział się w tym tygodniu do bólu szczerze i nieco zaczepnie. Wprost oznajmił, by Liberty Media nie drażniło Ferrari, bo F1 bardziej potrzebuje Ferrari niż Ferrari F1. Wolff mówił tak również dlatego, że Mercedes z legendarną włoską stajnią tworzy niejako wspólny front i stara się kreować politykę. Szef Red Bulla Christian Horner opisał współpracę rywali złośliwie. Jego zdaniem Ferrari i Mercedes tworzą tak naprawdę jeden zespół, bo wiele najważniejszych decyzji wspólnie konsultują. Wolff odkurzył też stare groźby rozłamu w Formule 1 i stworzenia innej serii wyścigowej, jeśli nie uda się z Amerykanami dogadać. Słyszeliśmy to już z innych ust w 2009 i 2011 roku.

Ale w istocie - jest o czym rozmawiać. W 2020 roku kończy się porozumienie Concorde Agreement, na mocy którego wszyscy dzielą tort ze sprzedaży praw telewizyjnych. Były właściciel praw komercyjnych słynny Bernie Ecclestone stworzył poniekąd ten produkt, w związku z czym potrafił prowadzić negocjacje z trudnymi graczami. Wiedział, jak się w tym towarzystwie obracać. Wolff mówił, że to sezon prawdy dla Liberty Media. Jest wielce prawdopodobne, że podczas tego przeciągania liny do mediów co i raz będą się przedostawać interesujące szczegóły.

Co nowego?

Oczywiście specjalna dokładka do kokpitu o nazwie Halo, która ma dodatkowo chronić kierowcę. Napisano i powiedziano o niej dużo, bo to najbardziej charakterystyczny element tegorocznych bolidów. To specjalnie wykonana obręcz z włókna węglowego okalająca głowę i posiadająca jeden słupek z przodu. Z niektórych perspektyw wygląda jak obręcz koszykarska. Wolff żartował, że gdyby nie przepisy to odciąłby ten szpecący, jego zdaniem, samochody element piłą mechaniczną.

Auta straciły ponadto tzw. płetwę rekina i montowany za nią dodatkowy spojler aerodynamiczny zwany skrzydłem T. Pirelli wprowadziło dwie nowe mieszanki opon - hipermiękkie i supertwarde. Hamilton chwalił wyjątkowo te pierwsze, przekonywał, że to najlepsze gumy, jakie firma Pirelli dostarczyła od chwili powrotu do F1 w 2011 roku.

Przepisy na sezon 2018 nakładają też na zespoły obostrzenie w liczbie trzech silników na cały rok. Złamanie zasady będzie skutkowało karami cofnięcia na starcie. Andy Cowell, szef fabryki High Performance Powertrainsm produkującej silnik obrońców tytułu, nie przywiązuje do tej zmiany szczególnej wagi.

- Oznacza to, że na jednej jednostce musisz pojechać w siedmiu wyścigach, a nie w pięciu. To rozsądny krok naprzód. Przez ostatnie dziesięć lat inżynierowie wydłużali żywotność tego nad czym pracowali, więc to żadna nowa nauka, tylko inne numerki. Musimy zrównoważyć wydajność w kwalifikacji do wytrzymałości wyścigowej – stwierdził Cowell.

Piotr Kwiatkowski