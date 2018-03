Formuła 1. Paddy Lowe: plastikowa torba zatrzymała Sirotkina

Kibice Williamsa nie mogli spodziewać się cudów podczas Grand Prix Australii, ale występ Lance’a Strolla i Siergieja Sirotkina na pewno ich bardzo rozczarował. Kanadyjczyk dojechał do mety w Melbourne na 14. pozycji, a Rosjanin zakończył rywalizację już na siódmym okrążeniu. - To jest popołudnie, o którym chcemy zapomnieć. Nie zrealizowaliśmy planu – powiedział Paddy Lowe.

Zdjęcie Paddy Lowe steht vor einem Wechsel zu Williams /SID

Na supermiękkiej mieszance opon Stroll startował z 13. miejsca, a Sirotkin z 19. Ten drugi kierowca debiutował w wyścigu Formuły 1.

Reklama

- To nie było popołudnie, które chcielibyśmy zapamiętać. Po pierwsze, już na początku wyścigu Siergiej miał problem z przednimi hamulcami. Nasza prowizoryczna analiza wskazuje, że awaria nastąpiła przez plastikową torbę, która znalazła się na torze. Zablokowała ona system chłodzenia hamulców i przez to doszło do pożaru. To mogło zakłócić pracę systemu hydraulicznego. Jego pedał hamulca wpadł w podłogę i nie było już możliwości, aby działał poprawnie. To był dla Sirotkina koniec wyścigu. Bardzo pechowa sprawa, bo przecież jechał w Grand Prix Formuły 1 po raz pierwszy. Naprawdę on bardzo potrzebuje rywalizacji na takim poziomie. Doświadczenie wyścigowe jest dla nas niezwykle istotne. Niestety, w niedzielę nie udało się zrealizować założonego planu - komentował dyrektor techniczny Williamsa Paddy Lowe.

- Jeśli chodzi o Lance’a, to przez całe popołudnie w Melbourne szło nam bardzo trudno. Podobnie, jak wiele innych zespołów próbowaliśmy odpowiednio zarządzać zużyciem paliwa. Naszym celem było utrzymanie 13. pozycji, ale to się nie udało. Podjęliśmy wiele prób odzyskania tego miejsca. Mieliśmy jednak problem z temperaturą opon i kilka razy konieczne było zwolnienie. Dlatego nie udało nam się wrócić na tę lokatę – dodawał przedstawiciel brytyjskiego zespołu.

Za dwa tygodnie zmagania o Grand Prix Bahrajnu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kto zatrzyma Lewisa Hamiltona? Wideo Eurosport