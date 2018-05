Formuła 1. Paddy Lowe skomentował problemy Williamsa

Ekipa Williamsa ma duże problemy nie tylko z przygotowaniem bolidu. Zespół opuścił główny projektant - Ed Wood, a Martini podjęło decyzję o rezygnacji ze sponsorowania ekipy. - To trudna sytuacja - skomentował Paddy Lowe, szef techniczny Williamsa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. F1. Liberty Media przeprowadzi rewolucję? Wideo Eurosport

Producent słynnych alkoholi przestanie być sponsorem tytularnym Williamsa po zakończeniu obecnego sezonu. Dziennikarze zapytali Lowe'a, jak uda się wypełnić dziurę w budżecie, zwłaszcza że na zespół spadł kolejny cios w postaci rezygnacji konstruktora.



Reklama

- Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. To jasne, że nie wykonaliśmy pracy wystarczająco dobrze w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i nie osiągnęliśmy takich postępów, jakie powinniśmy. Dotyczy to także mnie samego - powiedział Lowe.



- To komplikuje sytuację marketingową, ale taki właśnie jest ten sport - dodał Lowe.

Dyrektor Williamsa przekonywał, że odejście Wooda nie było efektem rozczarowujących osiągnięć tegorocznego bolidu. - Ed postanowił odejść, aby robić inne rzeczy, ale nie miało to nic wspólnego z problemami, które obecnie mamy - powiedział Lowe. - Jego odejście tworzy wakat, ale nie ma pośpiechu, aby go wypełnić.

Dyrektor techniczny Williamsa przekonywał, że jego zespół nie poddaje się i będzie próbował ulepszyć bolid.

- Żadne z rozwiązań, które przyczynią się do poprawy sytuacji, nie zostało wdrożone, dlatego mieliśmy taki problemy na tym torze. Barcelona nie wybacza niedociągnięć - podkreślił Lowe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Watts, czyli dobra zabawa. Wideo Eurosport

MZ