Formuła 1. Pierre Gasly: Kevin Magnussen to niebezpieczny kierowca

Pod koniec niedzielnego wyścigu o GP Azerbejdżanu doszło do incydentu pomiędzy Pierre’em Gaslym a Kevinem Magnussenem. Przy prędkości 300 km/h Duńczyk ściął do lewej i zepchnął Francuza na bandę. Obaj dojechali do mety, ale sędziowie nie odpuścili Magnussenowi i nałożyli na niego karę. – To najbardziej niebezpiecznie jeżdżący kierowca w całej stawce – grzmiał po wyścigu Gasly.

Końcówka wyścigu na ulicach Baku była bardzo nerwowa. Na cztery okrążenia przed końcem skończył się okres neutralizacji i kierowcy znów mogli się ścigać. Realizator transmisji skupił się na walce o zwycięstwo, gdyż Sebastian Vettel w desperacki sposób próbował wyprzedzić Valtterego Bottasa.

Tymczasem na końcu stawki walczyli ze sobą Kevin Magnussen i Pierre Gasly. Pierwszy z nich niespodziewanie ściął do lewej i zepchnął Francuza na bandę, a wszystko działo się przy prędkości 300 km/h.

Sędziowie odnotowali ten incydent i po wyścigu nałożyli na kierowcę Hassa karę 10 sekund. Przez to Duńczyk zajął 13. miejsce. Dostał również dwa punkty karne i obecnie ma na swojej licencji siedem punktów. Dwanaście oznacza zawieszenie na jeden wyścig. – Kevin to najbardziej niebezpiecznie jeżdżący kierowca w stawce – grzmiał Gasly.



– On naprawdę wcisnął mnie w bandę przy prędkości 300 km/h. Podbiło mi koła, zniszczył mi lusterko oraz zawieszenie. Później powiedział, że mnie nie widział, bo miał uszkodzony samochód. Co mnie to obchodzi?! On jeździł tak przez cały wyścig i wiedział, co zrobił – dodał kierowca Toro Rosso.

To zdarzenie najprawdopodobniej wpłynęło również na wyniki GP. Na następnym okrążeniu prowadzący Valtteri Bottas najechał na część leżącą na torze, która znalazła się tam po starciu Magnussena z Gaslym i po chwili opona w jego samochodzie przebiła się. Fin musiał się wycofać, a GP Azerbejdżanu wygrał jego kolega z Mercedesa Lewis Hamilton. Brytyjczyk objął również prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Dotychczasowy lider Sebastian Vettel (Ferrari) spadł na drugie miejsce.

