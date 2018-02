Formuła 1. Pokonał Kubicę i ma dość określenia "kierowca za kasę"

Rosyjski kierowca wygrał walkę o miejsce w składzie ekipy Williamsa z Robertem Kubicą. Jak sugerują media i dobrze poinformowane źródła Siergiej Sirotkin dostarczył do zespołu Formuły 1 więcej pieniędzy od sponsorów. To właśnie to było ponoć głównym motywem niepomyślnej dla Polaka decyzji władz brytyjskiego teamu.

Kierowca podpisał wieloletnią umowę i dzięki wspierającemu go bankowi SMP był w stanie przyciągnąć ze sobą duże fundusze. Mówi się nawet o 15 milionach euro. Kubica i jego mocodawcy był w stanie zaoferować połowę mniej.

- Nie zwracam uwagi na to, gdy ktoś mówi, że jestem kierowcą za kasę - zapewnił 22-letni zawodnik. - Ludzie piszą różne rzeczy, ale skąd czerpią o tym informacje? Jeśli ktoś, coś wie i może to potwierdzić faktami, to proszę bardzo.

Sirotkin odniósł się także do zakazu przebywania w pobliżu linii startowej i garaży tzw. paddock girls, a więc hostess towarzyszących każdemu wyścigowi.

- Kiedy siedzisz w aucie przed startem, to nie myślisz o dziewczynach. Jeśli nikt by mi o tym nie powiedział, to nawet bym chyba tego nie zauważył. Rozumiem spojrzenie na to innych zawodników oraz kibiców, ale z profesjonalnego punktu widzenia, to nie ma najmniejszego znaczenia - dodał Rosjanin.

Sezon Formuły 1 rozpoczyna się za niespełna dwa miesiące. W dniach 23-25 marca najlepsi kierowcy powalczą o Grand Prix Australii w Melbourne.