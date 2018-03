Formuła 1. Pozytywny efekt uboczny halo

Halo to montowany na kokpicie dodatkowy element samochodów Formuły 1 w sezonie 2018, którego zadaniem jest ochrona głowy kierowcy, ale w opinii wielu ta dokładka szpeci wyścigowe pojazdy. Pierwsze Grad Prix w tym roku pokazało, że halo przydaje się w jeszcze inny sposób, bo rzuca cień na oczy kierowcy.

Zdjęcie Ferrari - Vettel - 2018 /LaPresse

- Nie było żadnej różnicy w porównaniu do testów czy jakiegokolwiek innego momentu i myślę, że to w żadnym stopniu nie przeszkadza - Kimi Raikkonen ocenił halo po GP Australii, w którym zajął trzecie miejsce. - Wydaje mi się, że tutaj to akurat pomogło, bo gdy słońce było na pewnym poziomie to halo je blokowało - dodał kierowca Ferrari

Reklama

Zawody w Melbourne rozpoczęły się o 16.10 lokalnego czasu, co oznaczało, że słońce zachodziło w trakcie trwania wyścigu. Podobne spostrzeżenie do Raikkonena miał jego kolega z zespołu Sebastian Vettel, który wygrał na inaugurację sezonu 2018.

- Tutaj to miało wyłącznie korzyści i było jeszcze bezpieczniej. Ludzie może nie lubią jak to wygląda, ale - wiecie - pewnego dnia to może dla nas zrobić różnicę i dobrze, że coś takiego mamy. W czasie wyścigu halo nie nastręczało żadnego problemu i tak, jak powiedział Kimi, nawet pomogło. Było jak osłona przeciwsłoneczna - ocenił czterokrotny mistrz świata. Vettel relacjonował, że jedynym utrudnieniem było oglądanie trybun podczas pokazowego okrążenia.

- Wtedy trochę przeszkadzało, bo nie widać było wyraźnie publiczności. Sprawdzałem, czy lepiej wyglądać dołem czy górą, ale jestem za niski, żeby widzieć coś ponad. Poza tym było bez różnicy - stwierdził Niemiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubica na torze, Vettel najszybszy. Wideo Eurosport

kip