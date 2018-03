Formuła 1. Przewaga Mercedesa niczym ”cios w brzuch”

Kierowca Red Bulla Daniel Ricciardo nie ukrywa frustracji wynikającej z ogromnej przewagi samochodów Mercedesa nad resztą stawki. W kwalifikacjach do Grand Prix Australii Lewis Hamilton ”odleciał” rywalom na ostatnim okrążeniu pomiarowym. – To było dla wszystkich niczym cios w brzuch – przyznał Australijczyk.

Zdjęcie Daniel Ricciardo (L) oraz Lewis Hamilton (P) /Getty Images

Jeszcze przed ostatnią częścią kwalifikacji wydawało się, że kierowcy Ferrari lub Red Bulla mogą zagrozić Hamiltonowi. Jednak w Q3 Brytyjczyk wyprzedził Kimiego Raikkonena aż o 0.664 sekundy i triumfował z czasem 1:21.164. Tymczasem Daniek Ricciardo miał piąty czas (1:22.152) i stracił do Hamiltona niemal sekundę. Australijczyk nie ukrywa, że prawdopodobnie czeka nas kolejny sezon pod znakiem dominacji Mercedesa.

Reklama

- To ssie – wypalił Ricciardo, który ostatecznie wystartuje dopiero z 4. linii z powodu kary – brak ograniczenia prędkości przy czerwonej fladze - na drugim treningu.

- To frustrujące, bo chyba każdy chciałby większej rywalizacji i żeby ktoś im zagroził. Tymczasem to co zrobili... To było dla wszystkich niczym cios w brzuch – stwierdził.

- Nie sądziłem, że będą mieli aż taką przewagę. Wiedziałem, że w Q3 mogą się poprawić, ale że aż tak? To tak, jakby wszyscy zostali trafieni ciastem w twarz – kontynuował Australijczyk.

- Mam nadzieję, że w wyścigach nie będą mieli aż takiej przewagi, bo to trochę przerażające, że mogą się przełączyć na taki tryb. Musimy sobie jakoś z tym poradzić – dodał.

Ricciardo nie zamierza dyskredytować Hamiltona, ale jednocześnie podkreśla, że w samochodzie W09 każdy walczyłby o pole position.

- Myślę, że jest bardzo dobrym kierowcą, ale ich samochód i możliwości są nawet za dobre. Nie chcę dyskredytować Lewisa, nic z tych rzeczy, jednak wielu czołowych kierowców mogłoby wywalczyć pole position w barwach Mercedesa – zakończył.

Wyścig w Melbourne rozpocznie się w niedzielę o godz. 7.10 czasu polskiego.

po