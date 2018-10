Formuła 1. Ricciardo: Mistrzem powinienem być już cztery lata temu

Sezon 2018 jeszcze trwa, ale Daniel Ricciardo powoli jest już myślami przy kolejnym sezonie, po którym obiecuje sobie bardzo dużo. Nowy kierowca Renault chce zdobyć mistrzostwo świata.

W wakacje gruchnęła wiadomość, że 29-letni Australijczyk odchodzi z Red Bulla, by powalczyć o coś więcej w nowym miejscu.

- Mam kilka celów. Zespołowo chciałbym wywalczyć najlepszy wynik z możliwych. Nie pamiętam, jakie było ich najlepsze miejsce w ostatnich latach, myślę, że szóste, dlatego chciałbym być przynajmniej piąty. Chcę też udowodnić sobie i innym, że to była właściwa decyzja. Chcę pokazać, że niektórzy ludzie się mylili. Będę chciał też udowodnić mojemu zespołowi, że warto było we mnie zainwestować - powiedział Daniel Ricciardo w rozmowie z dziennikiem "AS".

Australijczyk nie ukrywa, że jego celem jest tytuł mistrza świata, na który miał chrapkę już cztery lata temu, kiedy zakończył sezon na trzecim miejscu. Powtórzył to dwa lata później.



- W 2014 roku wydawało mi się, że zrobiłem wszystko, żeby zostać mistrzem świata. Tak więc to trochę przeterminowane marzenie, ale patrząc realistycznie, chciałbym zdobyć mistrzostwo w 2021 roku - zapowiedział australijski kierowca.