Formuła 1. Ricciardo pewny siebie: Pokazałem, co potrafię

Daniel Ricciardo w znakomitym stylu wygrał w miniony weekend Grand Prix Chin. Australijczykowi po tym sezonie kończy się kontrakt z Red Bull Racing i nie jest powiedziane, że kierowca będzie chciał przedłużyć umowę, na co zespół liczy. Ricciardo jest bardzo pewny siebie i przekonuje: Pokazałem, co potrafię, jeśli otrzymam dobry samochód.

Zdjęcie Race winner Daniel Ricciardo of Australia and Red Bull Racing celebrates after the Formula One Grand Prix of China at Shanghai International Circuit on April 15, 2018 in Shanghai, China. /Getty Images

Media łączą 28-letniego australijskiego kierowcę z przejściem do Ferrari albo Mercedesa. Ricciardo nie ukrywa, że zdecyduje się na zespół, w którym będzie mógł regularnie wygrywać. - Chcę jeździć autem, które jest najlepsze, bo wydaje mi się, że w weekend pokazałem, iż jeśli mam szansę, to potrafię ją wykorzystać. Umiem poradzić sobie z presją i intensywnością (zawodów) - stwierdził Ricciardo we wtorek w rozmowie z rodzimą telewizją Channel 10.

Reklama

- Jeśli będziemy w stanie teraz częściej wygrywać z Red Bullem, wygląda to bardzo atrakcyjnie. A jeśli nie, to wydaje mi się, że pewnie pojawią się inne opcje. Oczywiście zwycięstwo pomogło, ale jeśli do końca roku będziemy zajmować szóste miejsca, wtedy nie jest to dla mnie szczególne atrakcyjne rozwiązanie - powiedział Australijczyk.



Do minionej niedzieli Ricciardo zmagał się z ogromnymi problemami. W pierwszych zawodach w sezonie w Australii zajął czwarte miejsce, a drugich w Bahrajnie nie ukończył z powodu usterki zasilania. W Chinach wygrał, bo wykorzystał okazję, jaką stworzył mu team, zarządzając zmianę opon w momencie, gdy na tor wjechał samochód bezpieczeństwa.

Podium wyglądało symbolicznie, bo Ricciardo stał pomiędzy Valtterim Bottasem z Mercedesa i Kimim Raikkonenem z Ferrari, czyli kierowcami, których miejsce mógłby zająć w 2019 roku. Kiedy dziennikarze przycisnęli Australijczyka o zdradzenie planów, ten zażartował tylko "że chce polecieć na Księżyc".

- Zadawano mi wiele pytań o kontrakt, więc staram się znajdować inne sposoby na odpowiedź - stwierdził Ricciardo, który nie chciał też oceniać, czy wynik z Chin oznacza, że Red Bull włączy się w walkę o mistrzowski tytuł zarezerwowaną przed sezonem dla Ferrari i Mercedesa.

- Myślę, że jest za wcześnie, by powiedzieć "tak". Wygraliśmy w weekend, ale musimy to robić regularnie. Jeśli za dwa tygodnie w Baku ponownie wygramy, to wtedy prawdopodobnie powiem "tak" - przyznał Daniel Ricciardo. Australijski zawodnik w poprzednim sezonie w Azerbejdżanie triumfował.

kip