Formuła 1. Ricciardo: Trudniej wyprzedzać przy szerokich autach

Daniel Ricciardo, kierowca zespołu Red Bull Racing, uważa, że specyfikacja techniczna samochodów Formuły 1 sprawiła, że są one szersze i szybsze, a co za tym idzie wyprzedzanie na torze jest trudniejsze.

Wyprzedzanie na torach Formuły 1 to niekończąca się debata. Najczęściej uważa się, że im mniej bezpośredniej rywalizacji w Grand Prix, tym jest nudniej. Daniel Ricciardo przekonuje, że spektakularnych manewrów wyprzedzania będzie w sezonie 2018 znacznie mniej i wpłynie na to szerokość tegorocznych pojazdów oraz ich aerodynamika, powodująca większe pojazdów "przyklejenie" do toru.

- Mam wrażenie, że szersze tylne opony i szersze auta zabierają na torze sporo miejsca. Ciężko znaleźć czyste powietrze. Wydaj mi się, że to zmierza do punktu, w którym niektóre tory ucierpią. Nie za dużo będzie się na nich działo - stwierdził australijski kierowca z zespołu Red Bull Racing.

- Węższe samochody były świetne. To jak w motocyklach, bo są wąskie i jest zawsze miejsce do wyprzedzenia i są wolniejsze od nas na okrążeniu. To pokazuje, że czas okrążenia jest mniej istotny. Chodzić powinno o spektakl i ściganie się - przekonywał w rozmowie z serwisem Motorsport.com.

Jego zdaniem bardzo dobre rozwiązanie funkcjonowało w latach 2009 - 2016, kiedy siła dociskowa samochodu i czas okrążenia były dobrze wyważone.

- Jak na nasze standardy to były wolniejsze auta, ale kibicowi niekoniecznie robi to jakąś różnicę. Ale w wyścigu możesz za kimś jechać, możesz spróbować wyprzedzić. Wydaje mi się, że 2014 rok pod tym względem wypadł nieźle - ocenił.

- Samochody są teraz bardzo mocne aerodynamicznie, ale to oznacza, że ktoś jadący za tobą ma trudniej. A im szybciej jeździmy, tym trudniej będzie wyprzedzać i jechać blisko. Więc wolicie oglądać samochody, które jeżdżą trzy sekundy szybciej, ale nie są w stanie wyprzedzać? Ale czy może wolicie oglądać wolniejsze, które mogą się ścigać - Ricciardo pytał retorycznie.

- Oczywiście, szybkość musi być, ale musi też być w tym równowaga - zastrzegł Australijczyk, który w pierwszym Grand Prix sezonu w swoim kraju zajął czwarte miejsce. Drugie zawody w sezonie 2018 w Bahrajnie już w najbliższy weekend.

