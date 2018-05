Formuła 1. Robert Kubica pod koniec stawki na treningu w Barcelonie

Pierwszy piątkowy trening przed Grand Prix Hiszpanii przyniósł Williamsowi wielkie rozczarowanie. Obaj kierowcy zespołu z Grove Robert Kubica i Lance Stroll mieli spore problemy z utrzymaniem samochodu na torze. Z korespondencyjnego pojedynku górą wyszedł polski kierowca, ale drugie miejsce od końca nie daje powodów do zadowolenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W GP Hiszpanii nie ma nudy. Wideo Eurosport

Prorocze okazały się słowa Kubicy z czwartkowego wywiadu dla "Rzeczpospolitej". - Większość ludzi będzie oczekiwać nie wiadomo czego, a ja tam muszę po prostu pracować. Nie płacą mi za to, żeby jechać o 0,3 czy 0,5 sekundy szybciej na okrążeniu, tylko żebym wykorzystywał moją wiedzę, doświadczenie i opisał swoje odczucia w kokpicie - mówił nasz kierowca testowy, który więcej obiecywał sobie po testach w przyszłym tygodniu.

Reklama

Kubica wziął udział w treningu przed Grand Prix po raz pierwszy od 2010 roku. Polak, zastępujący w pierwszej sesji Rosjanina Siergieja Sirotkina, przejechał 24 okrążenia i uzyskał czas 1.21,510.

Na razie kierowcy Williamsa muszą stawiać czoła temu, co jest, a nie jest dobrze. Pierwszy piątkowy trening w Barcelonie ujawnił spore problemy z prowadzeniem Williamsa FW41. - Samochód po prostu prowadzi się źle - narzekał przez radio Lance Stroll, jeszcze zanim doszło do zdarzenia, które zakończyło jego udział w treningu.

W piątkowe południe mało który kierowca nie miał problemów z przyczepnością na niedogrzanym torze, ale męki Strolla i Kubicy aż kłuły w oczy. Polak zaliczył efektownego bączka, kiedy na jednym z zakrętów doszło do uślizgu tyłu. Kubica, robił, co mógł, aby uratować samochód, na szczęście wypadł z toru na asfaltowe pobocze. W tym przypadku obyło się bez strat.

Takiego szczęścia nie miał Stroll, który wypadł na żwirowe pobocze w najmniej oczekiwanym momencie, na jednym z wolniejszych zakrętów na Katalonii. - Wypchnijcie mnie z powrotem na tor - apelował 19-letni Kanadyjczyk, ale jedynie pozostało mu wrócić na nogach do boksu za dźwigiem, który musiał wyciągać ze żwiru jego samochód.

Wobec takich problemów drugorzędne znaczenie miały wyniki obu kierowców Williamsa. Kubica okazał się szybszy od kolegi z zespołu o 0,6 sekundy i na tym można by zakończyć, ponieważ poza nim Polak nikogo nie wyprzedził. Strollowi pozostało się cieszyć, że nie skończył jak Daniel Ricciardo, który miał drugi czas, ale przypłacił to rozbiciem samochodu. Australijczyk żalił się, że do jego wypadku dodatkowo przyczynił się szalejący wiatr, który w Barcelonie wszystkim daje się we znaki.

W południe najszybszy na Circuit de Barcelona był Valtteri Bottas przed kolegą z Mercedesa Lewisem Hamiltonem i Dannielem Ricciardo. Bottas wykręcił znakomity czas 1.18,148 i zdeklasował Hamiltona aż o 0,849 sekundy. Popołudniowa sesja treningowa o 15.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formuła 1. Co się dzieje z Williamsem? Wideo Eurosport