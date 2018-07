Formuła 1. Robert Kubica testuje opony na Silverstone

We wtorek i środę na angielskim torze Silverstone prowadzone są testy opon Pirelli, które mają być używane przez teamy Formuły 1 w sezonie 2019. W ekipie Williams będzie je przeprowadzał Robert Kubica - poinformowano w komunikacie.

W testach, które są całkowicie zamknięte dla mediów, będzie uczestniczył obok ekipy Williamsa, także zespół Red Bull.



Włoski koncern zdecydował, że testy przeprowadzi właśnie Kubica, a nie kierowcy wyścigowi teamu Kanadyjczyk Lance Stroll i Rosjanin Siergiej Sirotkin.

Wcześniej Polak miał w planie w nadchodzących dniach udział w Goodwood Festival of Speed. W jego trakcie - przy okazji obchodów 50-lecia Martini Racing, współudziałowca teamu Williamsa - miał zasiąść za kierownicą Lancii 037 Rally. Jednak po wyznaczeniu go do testów opon musiał z tej imprezy zrezygnować.

