Formuła 1. Rowland weźmie udział w testach. Nowy rywal Kubicy

Oliver Rowland szybko pnie się po szczeblach kariery w Williamsie. 25-latek dołączył do zespołu przed rozpoczęciem tego sezonu jako "młody kierowca", a za parę tygodni ma już wziąć udział w testach na Circuit de Catalunya.

Formalnie Rowland został zatrudniony w Williamsie jako młody kierowca, choć tak naprawdę jest sporo starszy zarówno od Siergieja Sirotkina, jak i Lance'a Strolla. W przypadku tego drugiego różnica wieku wynosi aż sześć lat.

Wygląda jednak na to, że Rowland szybko wkomponował się w zespół z Grove, bo czekają go nowe obowiązki. Williams chce zrobić z niego pożytek w trakcie zaplanowanych na 15 i 16 maja testów w Barcelonie.

- Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak zostałem przyjęty. Troszczą się o mnie, a ja służę im radą. Naprawdę biorą to pod uwagę i coraz bardziej czuję się częścią tego zespołu. Oczywiście za parę tygodni wezmę udział w testach na torze w Barcelonie. Bardzo dobrze mnie do tego przygotowali. Bardzo im za to dziękuję - powiedział Rowland cytowany przez serwis Crash.net.

25-letni Brytyjczyk dużo obiecuje sobie po testach na Circuit de Catalunya, gdzie ma być jednym z kierowców Williamsa (skład do obsadzenia), bowiem jego marzeniem nieustannie jest jazda w Formule 1. - Miałem opcję, żeby zostać w Renault i robić, co robiłem do tej pory, ale dalej stałbym w miejscu. A ja nie chcę być tylko kierowcą rozwojowym czy kierowcą symulatora. Chcę się przebić do Formuły 1. Niezależnie od tego, jak to będzie trudne, zamierzam o to powalczyć - zapowiedział.

Oliver Rowland jest bezpośrednim konkurentem Roberta Kubicy, który w Williamsie pełni rolę kierowcy testowego.