Formuła 1. Sirotkin zakończył wyścig w Azerbejdżanie już na początku

Samochód bezpieczeństwa pojawił się już na pierwszym okrążeniu podczas Grand Prix Azerbejdżanu! Stało się tak po tym, jak ogromne problemy tuż po starcie mieli Siergiej Sirotkin i Esteban Ocon, ale także Fernando Alonso i Kimi Raikkonnen. Ci dwaj pierwsi musieli wycofać się z wyścigu.

Zdjęcie Siergiej Sirotkin musiał wycofał się tuż po starcie /AFP

Fatalnie wygląda też sytuacja Alonso, którego bolid nie jest w pełni sprawny. Hiszpan miał duże pretensje do Sirotkina, bo to ich bolidy miały feralny kontakt na początku wyścigu. Wycofanie się Rosjanina to bardzo zła informacja dla zespołu Williamsa, który wreszcie liczył na punkty w tym sezonie Formuły 1. Teraz na torze jedzie jedynie Kanadyjczyk Lance Stroll.



Najlepiej wyścig zaczął się dla Sebastiana Vettela i Lewisa Hamiltona.